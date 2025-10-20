Comme souvent le lundi, il est temps de récupérer, ou d’essayer, les jeux gratuits disponibles sur Steam ces derniers jours, avant qu’il ne soit trop tard. D’autant que, cette fois, il y a quelques belles surprises.

Steam régale une nouvelle fois avec plusieurs jeux gratuits, mais attention, le temps presse. Si vous n’en avez pas encore profité, il ne vous reste plus que quelques heures avant la fin des offres. Cela serait dommage de passer à coté d'autant qu'il y a du lourd.

F1 25 se laisse tester gratuitement sur Steam

Les moteurs rugissent encore quelques heures sur Steam. Le week-end gratuit touche à sa fin, mais il est encore temps de tester gratuitement F1 25, la dernière simulation de course d’EA Sports. Si vous aimez la vitesse, les circuits légendaires et la tension des grands prix, c’est le moment idéal pour vous lancer. En solo ou en compétition, chaque virage compte. Mais dépêchez-vous, l’accès gratuit se termine ce lundi 20 octobre à 19h précises. Après ça, le drapeau à damier tombera pour de bon. Et ça sera, hélas, trop tard.

Mordhau, la grosse baffe médiévale gratuite encore quelques temps

Changement d'ambiance total sur Steam avec un retour brutal au Moyen Âge. Mordhau, le célèbre slasher médiéval multijoueur, est jouable gratuitement pour encore quelques heures. Ici, pas de pitié, vous forgez votre propre chevalier et partez affronter jusqu’à 64 joueurs dans des combats d’une rare violence. Entre duels sanglants et sièges spectaculaires, chaque coup d’épée compte. Mais attention, l’essai gratuit prend fin ce lundi à 19h. Après ça, il faudra repasser à la caisse pour replonger dans la mêlée. On avait adoré le jeu pendant notre TEST.

Un DLC gratuit sur Steam

Les vampires aussi ont droit à un peu de déco pour Halloween. Le jeu de survie multijoueur V Rising, connu pour son univers gothique, propose actuellement un DLC gratuit qui va ravir les amateurs d’ambiance sombre. Baptisé Haunted Nights Castle Pack, ce contenu ajoute de nombreux éléments pour transformer votre château en véritable repaire de créature de la nuit avec bougies, tentures, citrouilles et autres décorations du genre. Une belle occasion de replonger dans V Rising tout en donnant un air de fête (ou de cauchemar) à votre demeure. Le pack est disponible gratuitement dès maintenant sur Steam.

