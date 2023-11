Avec tous les jeux Steam offerts temporairement ou définitivement la semaine dernière, les joueurs ont largement eu de quoi occuper leur week-end. D'autant plus que le principal titre de cette sélection est très chronophage. Malheureusement, ce dernier ne sera plus disponible d'ici peu et c'est donc le moment ou jamais de le récupérer pour le tester. Des promotions sont d'ailleurs encore effectives et dureront encore un peu plus longtemps.

L'un des meilleurs jeux de 2023 à tester gratuitement sur Steam

La plateforme Steam a probablement offert l'une de ses meilleures semaines de « jeux gratuits ». Depuis quelques jours, tous les utilisateurs peuvent s'essayer gratuitement à l'un des plus gros hits de 2023. Baldur's Gate 3 ? Alan Wake 2 ? Aucun de ces deux-là. Il s'agit plutôt d'une cultissime licence de Blizzard : Diablo 4. L'éditeur a en effet permis à tout le monde de se lancer dans l'aventure sans débourser un centime. Mais le jeu étant tout récent, ce n'était évidemment qu'un essai gratuit temporaire. « Remerciez vos amis et traînez-les jusqu'en enfer. Jouez gratuitement à Diablo 4 sur Steam, dès maintenant et jusqu'au 28 novembre à 19h » précisait alors Blizzard sur X.

Il vous reste encore au moins 24 heures pour télécharger la version complète de Diablo 4, choisir votre classe et affronter les enfers. Après cela, il sera trop tard et l'essai gratuit sera désactivé, mais pas votre progression. Vous devriez être en mesure de reprendre votre sauvegarde si vous achetez la version finale du jeu, qui est justement en promo en ce moment.

Diablo 4 à 41,99€ au lieu de 69,99€

Diablo 4 Digital Deluxe Edition à 53,99€ au lieu de 89,99€

Ultimate Edition Diablo 4 à 59,99€ au lieu de 99,99€

Des réductions Steam qui prendront fin d'ici ce mercredi. Ne trainez pas si vous êtes intéressés !

Diablo 4 encore gratuit aux côtés d'autres cadeaux

Diablo 4 est gratuit sur Steam jusqu'à ce mardi 28 novembre, mais il y a d'autres surprises. Déjà, la plateforme offre encore des petits cadeaux jusqu'à demain également. Des stickers personnalisés à utiliser sur la plateforme lors de discussions ou autre. Ensuite, le DLC Premier Animal Compagnie des Sims 4 peut aussi être récupéré gratuitement. Mais là, vous avez bien plus de temps. Steam vous laisse le télécharger jusqu'au 9 janvier 2024 à 19h00 alors que sur le site d'EA, où le contenu est également gratuit, ça se termine le 28 novembre. Dans cette extension, qui ne fonctionne qu'avec Les Sims 4 Chiens et Chats, vous devez prendre soin d'un nouvel animal parmi un hamster, un rat, un hérisson pygmée ou un bubalus miniature. Et comme pour un chat ou un chien, votre compagnon aura besoin d'attention et d'amour.

Si la simulation de vie n'est pas votre fort, Steam et la plateforme Fanatical offre le jeu de skateboard indépendant The Ramp. Un titre minimaliste qui mise tout sur les sensations et non sur un monde ultra vaste rempli de collectibles ou missions secondaires. « Tu cherches un flow de malade ? Tu veux tout défoncer sur un halfpipe sans le côté ennuyeux? N'en dis pas plus, The Ramp, est fait pour toi ! » peut-on lire sur la fiche du jeu. Et il faut croire que le parti-pris de ce soft, conçu par un seul développeur, a fait beaucoup plus vu les retours extrêmement positifs. The Ramp est encore gratuit sur Steam pendant trois jours. Voici les étapes à suivre pour l'obtenir :