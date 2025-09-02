Depuis le lancement de son accès anticipé en 2017, Escape from Tarkov s’est construit une solide réputation dans le milieu des FPS tactiques. Réunissant toujours plus de monde au fil des années, le titre, qui n’a pas échappé à quelques polémiques en cours de route, est ainsi surveillé de près par les joueurs, qui attendent avec impatience l’arrivée de sa version 1.0. Et alors que celle-ci est désormais prévue pour le 11 novembre prochain, le studio en a également profité pour annoncer une autre grande nouvelle : le jeu débarquera aussi sur Steam !

Escape from Tarkov va officiellement arriver sur Steam

Huit ans après sa sortie initiale, Escape from Tarkov va ainsi finalement avoir droit à sa page sur la plateforme de Valve, où il n’était toujours pas disponible à la vente jusqu’à présent. « Oui ! La page Steam sera bientôt disponible » s’est réjouit Nikita Buyanov, le créateur du jeu, dans un message publié sur X. Pour le reste des détails, en revanche, il faudra encore patienter un peu. Cela dit, au vu de la situation, il y a fort à parier que tout cela sera mis en place avant la sortie de la version finale du jeu, de sorte à bénéficier d’un vrai lancement en grande pompe.

Maintenant, la grande question qui demeure pour les possesseurs du jeu, c’est évidemment de savoir s’il sera possible de faire la transition sur Steam sans frais supplémentaires pour continuer à profiter de l’aventure. Car ce n’est désormais plus un secret, les créateurs d’Escape from Tarkov ne sont jamais les derniers lorsqu’il s’agit de faire payer les joueurs. Mais là encore, Buyanov promet davantage d’informations ultérieurement, ce qui donne naissance à quelques messages plutôt taquins de la part de la communauté dans les réponses sous son post.

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions désormais plus trop tarder à en apprendre davantage à ce sujet. En attendant, Escape from Tarkov a récemment bénéficié d’une belle mise en lumière à l’occasion de la PAX West, où les visiteurs ont pu essayer la dernière map du jeu en avant-première, accompagnée de certaines des fonctionnalités à venir dans la version 1.0. Et même si tout cela n’a pas encore fait l’objet d’une présentation officielle de la part de Battlestate Games, nul doute que cela devrait bientôt se produire, au même titre que le lancement de la page Steam.