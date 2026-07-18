Voici un récapitulatif de tous les jeux gratuits offerts ou à essayer cette semaine du 13 au 19 juillet 2026 par Steam, Epic Games et autres plateformes équivalentes.

De nombreuses plateformes comme principalement Steam, l'Epic Games Store et Prime Gaming y vont régulièrement de leurs offres de jeux gratuits pour fidéliser leurs communautés respectives. Cette semaine du 13 juillet au 19 juillet 2026 n'a évidemment pas fait exception avec son lot de titres à récupérer ou à essayer sans bourse délier. Si vous avez perdu le fil, on vous propose une piqûre de rappel des titres gratuits encore offerts ou à tester par chaque plateforme.

Les jeux gratuits de la semaine du 13 au 19 juillet 2026 sur Steam

Commençons par la plateforme PC la plus populaire et la plus prolifique en jeux gratuits et autres promotions avec Steam. Cette semaine, la boutique de Valve propose justement à ses utilisateurs trois nouveaux titres à ajouter gratuitement à sa ludothèque, dont un sorti l'année dernière et à l'histoire pour le moins sulfureuse.

Empyrion - Galactic Survival : un jeu de survie et de construction dans l'espace, à essayer gratuitement jusqu'au 20 juillet 2026 à 19 heures

: un jeu de survie et de construction dans l'espace, à essayer gratuitement jusqu'au 20 juillet 2026 à 19 heures MindsEye : une aventure controversée dans un monde futuriste développée par le nouveau studio d'un vétéran de GTA, à essayer gratuitement jusqu'au 20 juillet 2026 à 19 heures

: une aventure controversée dans un monde futuriste développée par le nouveau studio d'un vétéran de GTA, à essayer gratuitement jusqu'au 20 juillet 2026 à 19 heures Super Battle Golf : mélange entre jeu de golf et de PVP dans des parties multijoueur jusqu'à 8, à essayer gratuitement jusqu'au 20 juillet 2026 à 19 heures

Les jeux gratuits de la semaine du 13 au 19 juillet 2026 sur l'Epic Games Store

Après Steam, l'autre plateforme prolifique en jeux gratuits toutes les semaines est l'Epic Games Store, qui a justement ce 16 juillet 2026 renouvelé son offre hebdomadaire, et en a ajouté un autre par la suite. Les deux titres de l'offre hebdomadaire actuellement offerts par l'Epic Games Store seront disponibles jusqu'au 23 juillet 2026 à 16h59, avant de laisser la place à 17 heures à de nouvelles offres, tandis que le petit ajout de dernière minute n'est quant à lui disponible que jusqu'au 19 juillet 2026 à 18h01.

Echo Generation Midnight Edition : un jeu d'aventure au tour par tour avec un twist surnaturel à la Stranger Things

: un jeu d'aventure au tour par tour avec un twist surnaturel à la Stranger Things Luto : une expérience d'horreur psychologique en vue à la première personne

: une expérience d'horreur psychologique en vue à la première personne KeepUp Survival : un jeu de survie en monde ouvert

Les jeux gratuits de la semaine du 13 au 19 juillet 2026 sur Prime Gaming

Après Steam et l'Epic Games Store, on complète le trio habituel des plateformes offrant régulièrement des jeux gratuits avec Prime Gaming. Le 16 juillet 2026, le service d'abonnement d'Amazon livrait sa troisième vague de titres offerts du mois, avec en l'occurrence trois nouveaux arrivants :

Escape Academy (Epic Games Store) : un puzzle game d'évasion à faire en solo comme en multi, disponible jusqu'au 19 août 2026

(Epic Games Store) : un puzzle game d'évasion à faire en solo comme en multi, disponible jusqu'au 19 août 2026 Framed Collection (GOG) : une compilation de jeux d'énigme dans un style noir, disponible jusqu'au 19 août 2026

(GOG) : une compilation de jeux d'énigme dans un style noir, disponible jusqu'au 19 août 2026 Poly Vita (Legacy Games) : un puzzle game cozy où il faut guider un personnage pour restaurer son âme, disponible jusqu'au 19 août 2026

Sources : Steam, EGS, Amazon Luna