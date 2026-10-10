Vous cherchez votre prochaine aventure vidéoludique ? Voici la liste de tous les jeux jouables ou récupérables gratuitement sur PlayStation, Xbox et PC cette semaine.

C’est un fait, les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher. Mais paradoxalement, il n’y a jamais eu autant de moyens de jouer à prix réduit qu’aujourd’hui, que ce soit à travers les différents services d’abonnements des éditeurs ou la multitude de jeux gratuits qu’il est possible de récupérer sur les différentes plateformes. De Steam à l’Epic Games Store, en passant par le PS Plus, le Xbox Game Pass ou encore Prime Gaming, un grand nombre de jeux n’attendent que vous en cette nouvelle semaine, et on vous fait le récap ultime pour ne rien manquer.

La liste de tous les jeux Steam gratuits en ce moment

On commence avec la plateforme de Valve, Steam, qui n’est jamais la dernière lorsqu’il s’agit de proposer des jours de jeu gratuit à l’ensemble de sa communauté. Et cette semaine, les joueurs PC ont largement de quoi faire avec pas moins 3 jeux jouables gratuitement jusqu’au 12 et 13 octobre, mais également 1 jeu qu’il est possible de conserver à vie :

ARC Raiders : jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 à 10h

: jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 à 10h Core Keeper : jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 à 19h

: jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 à 19h Squad 44 : jouable gratuitement jusqu’au 13 octobre 2026 à 19h

: jouable gratuitement jusqu’au 13 octobre 2026 à 19h Pony Island : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 12 octobre 2026 à 19h

À cela viennent également s’ajouter 2 packs de DLC, que les joueurs Steam de World of Warships et Gear Club Unlimited 3 peuvent récupérer gratuitement pour une durée limitée :

Le DLC Ning Hai , d’une valeur de 10 €, gratuit jusqu’au 13 octobre 2026 à 3h pour les joueurs de World of Warships

, d’une valeur de 10 €, gratuit jusqu’au 13 octobre 2026 à 3h pour les joueurs de World of Warships Le DLC Gear.Club Signature Pack, d’une valeur de 40 €, gratuit jusqu’au 22 octobre 2026 à 19h pour les joueurs de Gear Club Unlimited 3

La liste de tous les jeux gratuits sur l’Epic Games Store

Toujours pour les joueurs PC, l’Epic Games Store n’est pas en reste de son côté en proposant ses habituels jeux hebdomadaires, qu’il est possible d’ajouter à sa bibliothèque gratuitement pour pouvoir ensuite en disposer à vie. Là encore, vous n’avez toutefois que quelques jours pour en profiter, en sachant que comme chaque semaine, 2 jeux vous sont proposés :

Out of Sight : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 15 octobre 2026 à 16h59

: jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 15 octobre 2026 à 16h59 TerraScape : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 15 octobre 2026 à 16h59

Notons qu'exceptionnellement, ARC Raiders est également jouable gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 12 octobre 2026 à 10h.

La liste de tous les jeux gratuits sur Prime Gaming

Parce qu’il n’y en a jamais trop pour les joueurs PC, le service d’Amazon, également connu sous le nom d’Amazon Luna, permet aussi de récupérer son lot de jeux gratuits en ce mois d’octobre 2026. Tout ce qu’il vous faut, c’est un abonnement actif à Amazon Prime, qui vous donnera alors accès à 4 jeux qu’il est possible de conserver à vie :

DOOM (2016) : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 4 novembre 2026

jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 4 novembre 2026 Five Nights at Freedy’s: Into the Pit : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 4 novembre 2026

jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 4 novembre 2026 Conarium : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 11 novembre 2026

: jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 11 novembre 2026 WarBreeds : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 8 janvier 2027

Notons qu’à l’occasion de la sortie de STAR WARS: Galactic Racer, Prime Gaming offre également à tous les abonnés au service d’Amazon la possibilité d’y jouer gratuitement.

La liste de tous les jeux gratuits sur PS5 et Xbox Series

Terminons enfin avec un dernier morceau et non des moindres : les jeux gratuits disponibles sur PS5 et Xbox Series, mais également par extension PS4 et Xbox One dans une certaine mesure. Car entre les nouvelles arrivées du PS Plus et du Xbox Game Pass, mais aussi des événements comme les Free Play Days, chacun des consoliers propose son lot de jeux accessibles gratuitement.

Les jeux gratuits sur PS5 :

ARC Raiders : jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 à 10h

: jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 à 10h F1 25 : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 2 novembre 2026

: jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 2 novembre 2026 Hunt: Showdown 1896 : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 2 novembre 2026

: jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 2 novembre 2026 Earth Defense Force: World Brothers 2 : jeu gratuit à garder disponible jusqu’au 2 novembre 2026

Les jeux gratuits sur Xbox Series :