Super nouvelle : un nouveau jeu est à tester gratuitement sur Steam, et il devrait faire plaisir à beaucoup de monde si l’on en juge par l’attente déjà importante autour de lui.

Les amateurs de stratégie ont une nouvelle raison de se réjouir. Un grand nom du genre revient avec un nouvel épisode très attendu, et il est possible d’en découvrir un extrait dès maintenant. La démo gratuite vient d’arriver sur Steam, mais elle ne restera disponible que quelques jours. Faites vite.

Un jeu à essayer gratuitement sur Steam

Bonne nouvelle pour les fans de stratégie donc. Endless Legend 2 ouvre ses portes dès maintenant avec une démo gratuite sur Steam, jouable du 11 au 18 août 2025. Une semaine pour découvrir les premières mécaniques de ce nouvel épisode avant sa sortie officielle prévue le 22 septembre sur Steam en accès anticipé.

Dans cette version d’essai sur Steam, les joueurs peuvent incarner deux factions bien différentes. D’un côté, les Héritiers de Sheredyn, réputés pour leur puissance militaire. De l’autre, les Aspects, adeptes d’équilibre et d’harmonie. La démo propose d’affronter les redoutables Nécrophages et d’explorer la planète Saiadhav au rythme de deux événements de marées, capables de transformer le terrain et d’influencer vos choix. La partie est limitée à 90 tours, mais c’est largement suffisant pour se faire une idée du potentiel du jeu. À noter que la progression ne sera pas transférée vers la version finale sur Steam.

Un contenu bien plus riche à venir

Lorsque Endless Legend 2 arrivera en accès anticipé sur Steam, le contenu sera plus vaste. On y retrouvera cinq factions jouables, un nombre illimité de tours et un monde encore plus vivant. Les marées continueront de remodeler la carte, obligeant les joueurs à adapter leurs stratégies. Il faudra aussi percer les mystères de la planète, bâtir de nouveaux héritages pour sa faction et gérer les affrontements au moment où les océans se retirent.

Avant même cette démo sur Stezam, l’engouement était déjà fort : plus de 250 000 joueurs ont ajouté le titre à leur liste de souhaits sur Steam. Une preuve que la suite de la licence est attendue de pied ferme par les amateurs de 4X et de stratégie au tour par tour. Pour ceux qui hésitent encore, cette semaine d’essai est l’occasion parfaite de tester le jeu et de se faire un avis. Mais attention, après le 18 août, il faudra patienter jusqu’au lancement officiel pour retourner sur Saiadhav.

