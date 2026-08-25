Steam propose en ce moment un nouveau jeu gratuit à garder à vie. Dokimon Quest peut être récupéré jusqu'au 26 août 2026 et ajouté définitivement à votre collection. Avec ça, vous pouvez également réclamer un DLC gratuit pour l'excellent Microsoft Flight Simulator. Une offre qu'il faudra aussi saisir au vol puisqu'elle expire le 26 août également.

Dokimon et un DLC offert sur Steam, mais c'est bientôt fini !

Il n'est pas rare que Steam offre des bons plans à ses utilisateurs. Entre les jeux offerts gratuitement à l'instar de l'Epic Games Store, les jeux qui sont gratuits pour une durée limitée ou encore le grand nombre de free-to-play qui débarquent régulièrement, il y a toujours de quoi faire sur la plateforme. En plus d'une nouvelle sortie d'un studio bien de chez nous, vous pouvez tout de suite récupérer le jeu Dokimon Quest et l'ajouter définitivement à votre collection avant le 26 août à 19h00. Une offre flash, accompagnée par un cadeau pour Microsoft Flight Simulator d'une valeur de 11 €. Il s'agit d'un petit DLC pour vous accompagner durant vos voyages.

Les jeux gratuits sur Steam jusqu'au 26 août 2026 à 19h00

Dokimon Quest : un Pokemon-like à l'ancienne qui vous rappellera les premiers jeux des années 90.

(DLC) Microsoft Flight Simulator Suite Themes Reimagined : une compilation de musique pour vous accompagner durant vos vols.

Aperçu des combats de Dokimon Quest, actuellement offert sur Steam

Dokimon Quest, une lettre d'amour à Pokemon et plus encore

Dokimon Quest est un RPG dispo depuis novembre 2024 dans lequel vous devrez capturer, entraîner et faire combattre plus de 140 créatures. Pokemon-like jusqu'au bout des ongles, Dokimon Quest emprunte même la direction artistique des premiers jeux de la licence sur Game Boy. Le jeu comporte également une véritable histoire qui vous poussera à élucider la disparition d'un ami d'enfance, en affrontant des rivaux et des corporations peu scrupuleuses.

Dokimon Quest propose une vaste région à explorer, des environnements variés ainsi que quelques activités comme la pêche ou encore la chasse aux créatures rares, l'équivalent des Shiny de Pokemon. Sur Steam, il a en tout cas rencontré un joli succès et a reçu des notes très positives. La plupart des joueurs saluent le gameplay et l'aspect rétro qui vient forcément chatouiller leur fibre nostalgique. Le jeu est offert sur Steam jusqu'au 26 août 2026 à 19h00 pétante, d'ici là vous pouvez l'ajouter définitivement à votre collection.