Steam vous fait encore des cadeau en cette fin octobre 2026. Mais ne tardez pas, car il ne vous reste plus que quelques heures et jours pour récupérer les DLC gratuits de Gear.Club Unlimited 3 et du FPS Squad. En plus de cela, vous avez encore jusqu'au 7 novembre prochain pour profiter d'un deckbuilder magique en free-to-play. Son créateur a en effet décidé d'en faire un jeu gratuit pendant les 30 jours suivant son lancement. On vous explique tout ça.

Des contenus gratuits sur Steam pour deux jeux en octobre 2026

Le temps sera bientôt écoulé pour récupérer les packs de contenu gratuit actuellement disponibles sur Steam. Pour l'heure, il y en a encore deux, mais ce soir il n'en restera plus qu'un. Si vous êtes un pilote de Gear Club Unlimited 3 ou un amateur de FPS comme Squad, c'est le moment d'en profiter :

Gear.Club Signature Pack pour le jeu de course Gear.Club Unlimited 3 (jusqu'au 22 octobre, 19h)

pour le jeu de course Gear.Club Unlimited 3 (jusqu'au 22 octobre, 19h) Recon Team Pack, soit des skins d'armes pour Squad (jusqu'au 25 octobre, 19h)

Dès que vous aurez ajouter les DLC à votre bibliothèque, ils seront disponibles en jeu sur Steam. Cela devrait d'ailleurs être le cas prochainement pour un nouveau pack de contenu gratuit. Il se murmure effectivement qu'un certain “Classic American Hunter Pack” serait offert pour Hunting Simulator 3 dès le 29 octobre 2026 dans certaines régions. Attendons de voir si la France sera concernée.

Hex Reverse, un deckbuilder magique gratuit 30 jours

Plus qu'un DLC cette fois, c'est un jeu gratuit Steam complet qui vous attend. Hex Reverse, le deckbuilder magique d'IsaoWorks, se laisse essayer en free-to-play pour une durée limitée. Pensé pour les amateurs de stratégie et jeux de société, il vous place face à un plateau de 19 cases hexagonales. À vous de jouer vos cartes pour prendre l'ascendant sur l'adversaire en mêlant au mieux les effets élémentaires, les fusions de cartes et autres améliorations d'équipement. Certes, les avis ne sont pas élogieux sur la boutique avec seulement 54 % de positif, mais quitte à l'essayer gratuitement autant en profiter. Vous avez jusqu'au 7 novembre, 22h59, pour vous plonger dans cet univers de fantasy. En revanche, on doit vous prévenir qu'il est disponible en anglais mais pas en français.

© IsaoWorks