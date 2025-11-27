Parce qu’il n’y a pas que des essais gratuits ou des jeux à garder, il arrive que les éditeurs fassent d’autres types de cadeaux aux joueurs Steam. Cette fois, c’est un DLC qui est à garder à vie.

Toutes les semaines, à quelques rares exceptions près, Steam propose à ses utilisateurs de tester gratuitement une sélection de jeux. Il s'agit généralement de titres multijoueurs ou de jeux ayant reçu une mise à jour importante pour inciter leur éditeur à vous faire du pied. Ces essais gratuits durent en général le temps d’un weekend, mais il arrive parfois que certains développeurs sortent des sentiers battus. C’est le cas avec le bon du jour : un DLC gratuit pour un grand jeu solo, qui profite d’un suivi impressionnant.

Un DLC gratuit Steam à récupérer en urgence

IO Interactive enchaîne les collaborations. Quand les trois derniers Hitman sont sortis, personne n’aurait imaginé que tant de grands noms viendraient enrichir l’expérience, même plusieurs années après la sortie du dernier épisode. L’éditeur danois a finalement transformé sa trilogie de jeux solo en un jeu-service allégé, HITMAN World of Assassination, constamment mis à jour avec des événements mettant en scène des têtes d’affiche. La prochaine collaboration aura du flow : Eminem vous demandera de tuer son alter ego, Slim Shady. Cette mission sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes, y compris Steam, du 1er au 31 décembre 2025. En attendant l’arrivée du rappeur dans le jeu, IO Interactive vous offre un DLC gratuit à garder à vie pour Hitman World of Assassination.

Nouvelles armes, comme un katana de fortune, un fusil sniper du même acabit, ou encore une tenue poncho nuevo, ce DLC gratuit propose une panoplie d'objets pour donner un style plus austère à l'assassin pour la planque du mode Freelance. Disponible gratuitement jusqu'au 29 novembre à 19h00, après quoi il redeviendra payant si vous ne l’avez pas ajouté à votre bibliothèque à temps, ce DLC gratuit Steam comprend en détail :

Tenue de poncho nuevo

Katana de fortune

Pistolet recyclé

Fusil à pompe recyclé de fortune

Mitraillette recyclée

Fusil d'assaut recyclé de fortune

Fusil de précision recyclé

Pour récupérer ce pack gratuit sur Steam, c’est simple comme bonjour. Rendez-vous d’abord sur la page dédiée au DLC Makeshift avant la date limite. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter au compte » en vert, difficilement manquable, et le tour est joué. Grâce à cette offre, IO Interactive vous fait économiser 4,99€. C’est toujours ça de pris. Et si vous n’avez pas encore Hitman World of Assassination et que vous hésitez, sachez que le jeu est actuellement à -60%, soit 27,99€ pour la version complète.

Source : Steam