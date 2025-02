Après les nouvelles offres de jeux gratuits le jeudi sur l'Epic Games Store, c'est au tour de Steam d'offrir de son côté des DLC et contenus gratuits ce vendredi en vue du weekend. En l'occurrence, il s'agira d'un weekend un peu spécial, consacré à un éditeur à qui l'on doit des licences très populaires : Wargaming. Ceux-ci viennent compléter une offre de contenus gratuits encore en lice, dont nous vous parlions hier.

La croisière s'amuse sur Steam avec plein de contenus et DLC gratuits

World of Warships

Commençons par le gros des offres de contenus gratuits et DLC offerts sur Steam en lien avec l'éditeur Wargaming avec World of Warships. Le free-to-play multijoueur centré sur d'énormes batailles navales n'est pas étranger à ce genre de manœuvres, mais il sort cette fois le grand jeu. D'un côté, vous pouvez récupérer gratuitement le Mutsu, un titan d'acier historique du Japon. Attention toutefois, il s'agit plus spécifiquement d'une location gratuite de 4 jours pour ce cuirassé premium de rang VI. Vous aurez également droit à un emplacement de port pour l'accueillir, et un commandant avec 6 points de compétence pour le mener à la bataille. Pour le récupérer, rendez-vous sur cette page.

World of Tanks & Blitz

On passe ensuite à un autre gros morceau des populaires titres Wargaming en vedette en ce moment sur Steam avec World of Tanks, qui comme son nom l'indique nous met plutôt ici aux commandes de tanks historiques. Il est cette fois question d'un White Hot Pack, qui comprend un jour de compte premium World of Tanks, 3 jetons de missions d'expérience +5, trois pochoirs Obus HEAT hors de contrôle et 3 inscriptions Boum Boum bébé. Rendez-vous sur cette page pour le récupérer.

World of Tanks Blitz fait également l'objet d'une offre gratuite sur Steam, avec le Smart Progress Pack. Celui-ci offre les avantages suivants : 250 000 crédits, camouflage rare Percée, 10 Amplificateurs d'EXP. de bataille épiques, 10 Amplificateurs d'EXP. libre épiques, 10 Amplificateurs d'EXP. d'équipage épiques et 10 Amplificateurs de crédits épiques. Rendez-vous sur cette page pour le récupérer.

World of Warplanes

On termine le tour d'horizon des DLC gratuits offerts pour les jeux Wargaming sur Steam avec World of Warplanes. Place donc aux avions avec ici le généreux pack Grumman XF4F-3,, qui offre l'accès aux éléments suivants :

Grumman XF4F-3, chasseur américain de rang IV

Place de hangar

Équipage à 100 % pour le Grumman XF4F-3

Motif de peinture pour le Grumman XF4F-3 avec un bonus supplémentaire en bataille : +3 % à la vitesse

Munitions incendiaires (période I) x10

Trousses médicales d'urgence (période I) x5

Systèmes d'extinction des incendies (période I) x5

Rendez-vous sur cette page pour le récupérer.

D'autres petits cadeaux offerts en prime sur Steam par Wargaming

Enfin, il est possible de gagner divers goodies numériques en lien avec les jeux de Wargaming, en regardant 10 minutes d'un stream partenaire, en se rendant sur ce lien. Vous pourrez ainsi récupérer des autocollants, des portraits d'avatar et d'autres éléments similaires pour habiller votre profil Steam. Voici quelques exemples de récompenses que vous pourrez obtenir de la sorte.

