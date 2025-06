Steam est la plateforme de prédilection des PCistes. C'est là où se passe, ou presque, puisque c'est l'endroit où l'on peut trouver le plus de jeux, et par conséquent faire le plus de découvertes. Plusieurs fois par an, Valve organise ses festivals « Next Fest ». Un événement à chaque fois ultra attendu où les utilisatrices et utilisateurs peuvent télécharger un très grand nombre de démos gratuites. Parmi celles de juin 2025, il y a un jeu qui est un carton colossal avant même sa sortie, et que vous ne devez pas louper !

Une pépite découverte lors du Steam Next Fest de juin 2025

Les indépendants se sont encore bousculés au portillon pour faire connaître leurs jeux durant le Steam Next Fest de juin 2025. Ça a été le cas de Dispatch d'AdHoc Studio. C'est quoi ? Un titre qui mélange différents genres comme le visual novel, la stratégie et la gestion, avec des influences telles que The Boys, les œuvres de Telltale ou encore Invincible. Ça raconte quoi ? Vous incarnez Robert Robertson aka Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite, et qui se voit contraint d'abandonner son rôle de super-héros en acceptant un poste derrière un bureau.

« Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger » résume la fiche Steam. Comme The Boys ou Invincible, il est donc question de voir les super-héros sous un autre angle, en explorant ce que « ça signifie d'être un héros que vous portiez une cape ou que vous soyez derrière un bureau ».

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la démo Steam du Next Fest de juin 2025 est encore disponible. C'est d'ailleurs par ce biais que notre Geralt a pu s'essayer au jeu et l'ajouter à sa liste de productions vidéoludiques les plus attendues de 2025. « Malgré un aperçu très court dans sa démo, Dispatch nous a totalement séduit par son improbable mais pourtant très convaincant mélange entre Visual Novel et jeu de stratégie/gestion de super-héros à problèmes ».

Dispatch ou quand The Boys rencontre Invincible et Telltale

Mais il n'a pas seulement séduit notre collègue puisque ça a été un vrai carton durant l'événement Steam. La démo a déjà été plus de 300 000 fois, tout en récoltant plus de 2 000 évaluations extrêmement positives. De plus, et après cet essai gratuit, Dispatch a dépassé les 500 000 wishlists de Steam. « Le retour sur la démo de Dispatch est incroyable. Nous savons que nous faisons quelque chose d'étrange, alors voir des centaines de milliers de personnes regarder la démo et s'y intéresser a signifié beaucoup pour toute l'équipe. Nous sommes à l’écoute, nous lisons tout, et nous sommes vraiment reconnaissants de ce soutien » a déclaré Nick Herman, directeur et cofondateur d'AdHoc Studio. Pour information, derrière ce jeu, on a les scénaristes et réalisateurs de Tales from the Borderlands et de The Wolf Among Us

Source : ICO Partners via communiqué de presse.