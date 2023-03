Régulièrement, les joueurs PC ont la possibilité de remplir leur ludothèque sans mettre la main au porte-monnaie. Entre les jeux gratuits Epic Games Store et des titres offerts de temps à autres sur GOG, il y a déjà de quoi faire. A cela s’ajoutent également des cadeaux supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime qui peuvent récupérer une dizaine de titres tous les mois. De temps à autres, quelques jeux gratuits sont disponibles sur Steam. Parfois il s’agit d’essais temporaires d’une semaine ou d’un weekend, parfois les titres en question peuvent être conservés à vie. Les deux nouveaux cadeaux entrent dans la seconde catégorie.

Un FPS barré gratuit sur Steam

En l’espace de quelques années, Borderlands s’est imposé comme l’un de meilleurs shooter/looter du marché et l’une des licences les plus barrées du jeu vidéo. En plus des trois épisodes principaux canoniques, la franchise a eu le droit à quelques spin-off dont Tiny Tina's Wonderlands sorti il y a presque un an. Alors que le dernier épisode en date est à moitié prix sur toutes les plateformes, 2K offre sa préquelle sur Steam.

Jusqu’au 23 mars 2023 à 18h00, il est en effet possible de récupérer Tiny Tina et la Forteresse du Dragon: Une aventure merveilleuse. Dans ce jeu gratuit Steam au nom à rallonge, l’adolescente complètement barrée emmène les joueurs dans un monde médiéval et fantastique à l’occasion d’une partie de jeu de rôle sur table. Dégommez des squelettes, pourfendez des dragons et écrabouillez des golems géants grâce à une montagne de butin magique. Pour récupérer ce spin-off excentrique, il suffit simplement de se rendre sur sa page Steam et de cliquer sur « Ajouter au compte ».

Un petit jeu indépendant apprécié à récupérer gratuitement

Le second jeu gratuit est quant à lui plus confidentiel. A l’occasion de ses soldes de printemps, la plateforme de vente de jeux PC Fanatical offre de nombreuses clés Steam à qui en voudra. C’est le jeu indépendant Chenso Club qui est à l’honneur pendant quelques jours. Dans ce rogue-like à défilement latéral jouable en coop, un groupe de combattantes utilise la force vitale des extraterrestres envahisseurs pour le défourailler. Au programme donc, deux modes de jeux (histoire et coop), des compétences uniques selon les personnages, des niveaux générés aléatoirement, une direction artistique colorée et une bonne dose de fun.

Pour récupérer ce jeu gratuit, il suffit tout simplement de se rendre sur la page dédiée de Fanatical puis de cocher la case « s’abonner à la newsletter » reconnaissable grâce à son fond noir. Un clic sur « Ajouter au panier » et c’est fini. Pensez à vérifier que le site ait bien détecté que vous venez de France pour être certain d’avoir une clé Steam compatible. Il n’y a plus qu’à se créer un compte si ce n’est pas déjà fait et le tour est joué. Le code sera alors envoyé instantanément à l’adresse indiquée lors de l’inscription et il suffira ensuite de le rentrer sur Steam via la procédure habituelle. L'offre prendra fin le jeudi 30 mars 2023, mais les codes sont distribués sur la base du premier arrivé premier servi. Mieux vaut donc faire vite pour être certain d’avoir son jeu gratuit Steam.