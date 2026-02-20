Chaque semaine, les joueurs PC peuvent jouer ou récupérer plusieurs jeux gratuits grâce aux différentes plateformes disponibles comme Steam, l'Epic Games Store ou encore Amazon Luna (Prime Gaming). Que ce soit des jeux gratuits à garder définitivement ou jouables sans frais durant quelques jours, voire même de nouveaux free-to-play, il y a toujours de quoi faire. Cette semaine, Steam propose pas moins de deux excellents jeux et un pack de contenu pour un dernier jeu hyper apprécié.

Brother!!! Save Him!, un jeu gratuit sur Steam à la Super Meat Boy

Tout le monde connaît Super Meat Boy, ce petit cube de viande qui tente de sauver sa bien-aimée des griffes du méchant Dr Foetus en parcourant des niveaux hardcore extrêmement dangereux. Mais peu connaissent Brother!!! Save him!, un cousin lointain, où l'on incarne cette fois un petit magicien. Disponible sur Steam depuis un petit moment, ce jeu indé nous fait traverser différents tableaux très difficiles, où pullulent pièges et autres ennemis. Dans la veine d'un Super Meat Boy, Brother!!! Save Him! est un jeu de plateforme hardcore où mourir fait partie de la boucle de gameplay. Il faudra faire preuve d'observation et de réflexes pour secourir votre frangin. Brother!!! Save Him! est actuellement gratuit sur Steam jusqu'au 24 février 2026. Durant cette période, vous pourrez l'ajouter définitivement à votre collection.

Brother!!! Save Him! gratuit sur Steam

Paragnosia, la surveillance de l'enfer

Autre jeu gratuit sur Steam que vous pourrez garder à vie : Paragosia. Il s'agit cette fois d'une expérience horrifique à mi-chemin entre Paranormal Activity et Five Nights at Freddy's. Fatigué d'être harcelé par des entités démoniaques, notre héros décide d'installer un vaste système de caméras dans son appartement. Enfermé dans une pièce sécurisée, vous devrez alors surveiller chaque pièce de l'habitat à la recherche de manifestations paranormales et les photographier pour les exorciser. Le jeu se déroule en 8 manches durant lesquelles il faudra survivre pour passer la nuit. Paragnosia est actuellement gratuit sur Steam jusqu'au 24 février 2026 aux alentours de 19 heures. Durant cette période, vous pouvez ajouter le jeu à votre collection et le garder définitivement.

Un DLC gratuit sur Steam pour Voidtrain

Enfin, un pack de contenu est également offert sur Steam pour le jeu Voidtrain. Il s'agit d'un jeu de survie dans lequel on traversera un monde étrange à bord d'un train posé sur des rails qui flottent dans le vide. Il faudra récupérer des ressources, améliorer son train en développant des technologies, mais aussi découvrir ce qu'il se trame dans cet univers si particulier. Une trame narrative et moult secrets vous attendent en chemin. Voidtrain a particulièrement bien été reçu par les joueurs, que ce soit sur Steam où il est très bien noté, ou ailleurs. Jusqu'au 23 février à 19 heures, vous pouvez en tout cas réclamer un pack gratuit de cosmétiques pour personnaliser votre expérience. Il contient des skins pour votre trousse à outils portable, mais aussi des objets. Évidemment, ce pack ne vous sera accessible que si vous avez le jeu. Voidtrain est actuellement en promo sur Steam à 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50 %).

