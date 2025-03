Chaque semaine, plusieurs bons plans permettent de jouer gratuitement sur PC. Que ce soit avec les jeux de l’Epic Game Store ou de nombreux bons plans sur Steam, il y a toujours moyen de s’amuser sans mettre la main au portefeuille. La semaine dernière, Steam proposait un excellent jeu jouable gratuitement, tandis qu’une autre bonne affaire vous permettait d’ajouter un jeu définitivement à votre bibliothèque. Des offres toujours d’actualité, mais il ne faut pas traîner pour en profiter. Et on a même une autre petite surprise sous le coude.

NOTE : suivant le moment où vous lisez cet article, il est possible que les offres ne soient plus d’actualité. Malheureusement, on ne peut courir contre le temps, on a pourtant essayé.

Un excellent jeu jouable gratuitement directement sur Steam

Direction Steam tout d’abord avec un excellent jeu jouable gratuitement jusqu’à 17h ce lundi 10 mars 2025. À l’heure où ces lignes sont écrites, il vous reste un peu plus d’une demi-journée pour en profiter. Largement de quoi prendre la température, mais clairement pas assez pour faire le tour du jeu, même si cette période de jeu gratuit vous permet de profiter du titre dans son entièreté sans limite de contenu. Steam vous propose donc de jouer gratuitement a Company of Heroes 3, un jeu mélangeant tactique et stratégie temps réel en vous faisant commander des dizaines de troupes alliées pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Si sur console ce n’est pas la folie, sur PC, le jeu a très largement été félicité notamment pour son gameplay complet. Construisez vos avant-postes, gérez votre armée unité par unité, et chasser les ennemis de tous les territoires qu’il a conquis. Sachez qu’après sa période de gratuité, le jeu redeviendra payant, mais vous pourrez conserver toute votre avancée dans le jeu final. Il profite aussi de cette période pour s’afficher en promotion, si jamais ça vous tente.

Un autre jeu à garder à vie cette fois, une offre très limitée

Second bon plan encore disponible, mais extrêmement limité, la possibilité de récupérer un jeu gratuitement afin de l’ajouter définitivement à sa bibliothèque Steam. Ce jeu, c’est Lawn Mowing Simulator, LA simulation de tondeuse par excellence (d’après ses propres termes).

Vous pourrez gérer votre entreprise de A à Z, acheter des dizaines de véhicules et outils fidèlement modélisés, et toucher aux plus grandes marques du secteur pour prendre soin des espaces verts de tout un tas de lieux parfois dépaysants. Vous verrez du pays et pourrez presque sentir l'herbe fraîchement coupée. Pour mettre la main sur ce jeu gratuitement, il faudra cependant faire quelques manipulations chez des sites partenaires de Lenovo et Gamesplanet. Voici la procédure à suivre :

Rendez-vous sur le site de Lenovo

Inscrivez-vous puis réclamer votre bon en suivant les instructions sur la page

Rendez-vous ensuite sur Gamesplanet

Inscrivez-vous ou connectez-vous avec votre compte Lenovo

Cliquez sur l’offre Lawn Mowing Simulator

Utilisez votre bon pour que le jeu devienne gratuit

Récupérez votre code et enregistrez-le sur Steam

À vous la joie de la tonte au petit matin et l’odeur de l'herbe coupée !

ATTENTION, cette offre applique la loi du premier arrivé, premier servi. S'il est dit que ce sera disponible jusqu'au 1er avril 2025, à tout moment tout peut s'arrêter s'il n'y a plus de stock.