L’Epic Games Store n’a pas le monopole du jeu gratuit. Chaque semaine, la boutique des créateurs de Fortnite y va de ses cadeaux. Pendant la période des Méga Soldes, qui continuera pendant encore deux semaines, l’éditeur américain met en avant de plus grosses productions qu’à l’accoutumée. Pendant ce temps, Steam propose presque systématiquement des weekends d’essais gratuits. Le concept parle de lui-même, il permet de tester des productions intégralement le temps de quelques jours. S’il n’y a finalement rien eu la semaine dernière, la plateforme compense en permettant de récupérer deux jeux gratuits, qui ont tous deux charmé les joueurs.

Deux jeux gratuits sur Steam

Pas de week-end gratuit sur Steam. A de rares occasions, aucun éditeur ne propose d'essayer ces titres. Qu’à cela ne tienne, ce sont deux productions qui peuvent être obtenues sans sortir sa carte bleue. Entendez par là que si vous les réclamez avant la fin du temps imparti, alors elles resteront nichées dans votre bibliothèque à vie. Pas besoin de se presser, l’un est à récupérer depuis plusieurs semaines maintenant, l’autre sera disponible pendant tout le mois de juin. On désamorce tout de suite : il est possible que vous ayez déjà ces deux jeux gratuits Steam, qui ont déjà été offerts à plusieurs reprises.

Tell Me Why

C’est presque un rituel maintenant. Chaque année, Dontnod et Xbox offrent gratuitement Tell Me Why à l'occasion du Mois des Fiertés. Le jeu narratif s’est démarqué à son lancement comme étant l’une des premières productions AAA avec un personnage principal transgenre. Les équipes ont eu à cœur de rappeler l’importance d’inclure des minorités de façon naturelle dans les jeux. Un sujet sur lequel Xbox et les développeurs mettent un point d’honneur, quitte à se priver de quelques revenus supplémentaires en offrant le jeu chaque année. Jusqu'au 1er juillet, Tell Me Why est donc gratuit à la fois sur Steam, Xbox Series et le Microsoft Store.

Dans ce jeu épisodique, les joueurs suivent l’histoire intimiste de deux jumeaux : Tyler et Alyson Ronan. Récemment réunis, ils vont se servir de leur lien surnaturel pour découvrir la vérité sur leur passé troublé tout en découvrant les secrets de la petite ville d’Alaska dans laquelle ils ont grandi. Jeu Dontnod oblige, Tell Me Why repose sur des choix, des thèmes adultes, des personnages réalistes et une direction artistique soignée. Malgré ses lenteurs et le manque global d’impact de nos décisions, ce jeu gratuit Steam a su trouver une place toute particulière dans le cœur des joueurs. Le titre amasse les avis très positifs, les Français appréciant notamment l’ajout d’un VF.

Hue toujours gratuit sur Steam

C’est plus une piqûre de rappel qu’autre chose. Hue est toujours gratuit sur Steam jusqu'au 8 juin à 19h00, heure française. Érigé au rang de pépite à son lancement en 2016, le titre est un voyage tout ce qu’il y a de poétique. Le jeu vous invite à transformer un monde gris, terne et dangereux à l’aide de la couleur. Un platformer rafraîchissant et axé sur la réflexion qui vous demandera de redonner vie aux décors grâce à une roue des teintes. Son challenge, sa durée de vie, son ost et son ambiance visuelle sont autant d’atouts qui ont charmé les joueurs. Un titre inventif pour son époque qui cumule encore aujourd’hui plus de 2000 avis très positifs des utilisateurs Steam.

Vous n'avez pas encore ces deux cadeaux dans votre bibliothèque ? C'est le moment ou jamais. Pour les récupérer, rien de plus simple. On rappelle qu'il n'y a aucune condition pour les obtenir, si ce n'est évidemment d'avoir un compte sur Steam. Ensuite, rendez-vous sur les pages des deux jeux en question, puis cliquez sur le bouton « Ajouter au compte » niché dans un bouton vert.