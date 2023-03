Les joueurs PC ont régulièrement la possibilité de remplir leur bibliothèque sans débourser un seul centime. Entre les jeux gratuits Epic Games Store et des titres offerts de temps à autre sur GOG, ils sont déjà gâtés. Celles et ceux qui ont un abonnement Amazon Prime, ou qui en squattent un, peuvent profiter de cadeaux supplémentaires chaque mois avec presque une dizaine de softs offerts. Et parfois, Steam y va également de son petit cadeau. Pendant une durée limitée, ce sont deux jeux gratuits qui peuvent être récupérés et conservés à vie.

Un grand MMORPG gratuit sur Steam

Black Desert Online célèbre ses 7 ans. Le MMORPG qui avait conquisles joueurs à son lancement continue son petit bonhomme de chemin l’air de rien. Pour célébrer cet anniversaire, Pearl Abyss a décidé d’offrir son mastodonte sur Steam. Aucune restriction, si ce n’est d’avoir un compte sur la plateforme de Valve et de réclamer ce joli cadeau avant le 9 mars 2023. Une fois dans la bibliothèque, il y restera indéfiniment.

Pour celles et ceux qui sont passés à côté de ce phénomène aux 20 millions d’aventuriers, Black Desert Online propose aux joueurs d’explorer un vaste monde ouvert hyper réaliste où des combats épiques, des boss féroces ou encore des guerres de conquête en JcJ les attendent. Bien évidemment, tout un tas d’activités annexes sont au programme, comme du commerce, de la pêche, de la cuisine, du dressage de cheval et bien plus encore. Rendez-vous sur la page Steam du jeu pour le récupérer gratuitement.

Le jeu indé Figment offert pendant une durée limitée

Le second jeu gratuit Steam est quant à lui plus confidentiel. Pour célébrer le lancement de Figment 2 : Creed Valley le 9 mars prochain, les développeurs offrent le premier épisode aux joueurs PC. Un titre axé action-aventure qui nous invite à explorer un univers surréaliste se déroulant dans les recoins de l'esprit humain. Dans ce monde étrange rempli de nos souvenirs et désirs, on y suit Dusty et son amie Piperalors alors que des créatures cauchemardesques sont apparues après l’apparition de pensées intrusives.

Lancez-vous dans un voyage émotionnel, faites face aux peurs humaines et résolvez des énigmes pour aider ce vieux grincheux de Dusty à rétablir la sérénité au sein de l'esprit. Figment peut être récupéré gratuitement sur Steam jusqu'au 9 mars 2023. A sa sortie, le titre a séduit les critiques comme le grand public grâce à sa direction artistique singulière, sa narration à plusieurs niveaux portée par une jolie dose d’humour et son gameplay bien huilé. Sur la plateforme, il cumule près de 1700 avis très positifs. Si vous n’avez pas pu mettre la main dessus, c’est le moment ou jamais. Rendez-vous sur la page Steam pour le récupérer.