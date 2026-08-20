Steam offre toujours un excellent jeu que vous pouvez garder à vie, mais plus pour très longtemps, c'est votre dernière chance de le récupérer sur PC.

C'est la dernière ligne droite pour récupérer cet excellent jeu gratuit offert sur la plateforme de Valve. Steam propose depuis une semaine le très bon Deponia que vous pouvez ajouter gratuitement à votre bibliothèque et que vous pouvez conserver définitivement. Une offre qui expire dès aujourd'hui.

Deponia est gratuit sur Steam, mais plus pour longtemps

Deponia, un point & click signé Daedalic Entertainment et une vraie petite pépite dans son genre et a donné naissance à plusieurs autres jeux par la suite. Une franchise hyper bien notée sur Steam d'ailleurs. Le premier épisode de la saga est gratuit en ce moment et l'offre expire le 20 août 2026 à 19h00 tapante. À l'heure où sont écrites ces lignes, il ne vous reste donc plus que quelques heures pour ajouter le jeu à votre collection, ne traînez pas d'autant que vous pourrez y jouer plus tard vu que vous le garderez à vie.

Deponia - un jeu d'aventure drôle et prenant offert jusqu'au 20 août 2026 19h00 sur Steam.

Une planète poubelle et un héros insupportable

Deponia nous raconte l'histoire de Rufus, un inventeur prétentieux et pas franchement doué, coincé sur une planète décharge qui sert de poubelle aux riches habitants des mondes voisins. Son rêve de toujours, c'est de rejoindre Elysium, la cité volante réservée aux privilégiés. Une ville géante qui plane au-dessus d'eux. Il va donc enchaîner les plans foireux jusqu'au jour où Goal, une mystérieuse jeune femme, lui tombe littéralement dans les bras et pourrait bien être la réponse à toutes ses questions.

Deponia brille non seulement grâce à sa direction artistique et dessinée à la main, mais surtout grâce à son écriture, bourrée d'humour. Tantôt noir et souvent absurde, les vannes fusent et marchent à merveille. Les énigmes sont toutefois parfois tordues et pas forcément évidentes, mais poussent toujours le joueur à la réflexion.

Le succès du premier épisode a donné naissance à trois suites, Chaos on Deponia, Goodbye Deponia et Deponia Doomsday, toutes disponibles sur Steam également. C'est donc la porte d'entrée idéale avant de se lancer dans le reste de la saga.