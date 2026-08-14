Steam offre un nouveau jeu gratuit en ce moment et vous pouvez le garder à vie. Un jeu tout bonnement génial, extrêmement bien noté et qui a donné naissance à plusieurs suites tout aussi excellentes les unes que les autres.

Comme souvent, Steam propose des jeux gratuits à tous les utilisateurs PC. Cette semaine, vous allez pouvoir profiter de l'excellent Deponia, un jeu très bien noté aussi bien par la presse que par les joueurs. Cerise sur le gâteau, vous pouvez ajouter le jeu définitivement à votre bibliothèque et donc, le garder à vie.

Steam vous offre le jeu culte Deponia gratuitement

Il n'est pas rare que Steam propose à ses joueurs de jouer gratuitement à une multitude de jeux. Ce sont parfois des jeux gratuits pour une durée limitée ou offerts comme sur l'Epic Games Store et que l'on peut garder définitivement par la suite. Parfois, ce sont simplement de grosses versions d'essai ou de nouveaux free-to-play, mais dans tous les cas, chaque semaine il y a de quoi faire. En ce moment, c'est donc Deponia qui est gratuit sur Steam jusqu'au jeudi 20 août 2026 à 19h00. L'occasion parfaite de découvrir cette licence de point & click culte signée Daedalic Entertainment.

Le jeu gratuit sur Steam jusqu'au 20 août 2026 19h00

Deponia : un point & click qui mélange narration et puzzle aussi drôle que passionnant à découvrir.

Deponia, un point & click culte à découvrir absolument

Sorti en 2012 sur PC, Deponia est un point & click narratif qui nous embarque sur une planète décharge suivre les mésaventures de Rufus, un antihéros bébête et attachant. Son rêve de toujours ? Rejoindre Elysium, une cité volante où il ferait bon vivre d'après les rumeurs. Mais celle-ci est réservée aux riches et privilégiés, mais Rufus est bien décidé à tenter sa chance. Steam vous permet là de découvrir une véritable petite pépite. Deponia n'est pas seulement amusant, il est réellement drôle, avec un humour tantôt noir, tantôt gras, mais qui tape toujours là où il faut. Si vous appréciez le genre, ou que vous êtes curieux, on ne peut que chaudement vous le recommander. Deponia a déjà séduit des millions de joueurs, en témoignent ses notes sur Steam extrêmement positives ou encore les bons retours sur Metacritic. Le jeu donnera même naissance à une licence entière composée de jeux tout aussi bien et drôles les uns que les autres.