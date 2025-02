Steam organise un nouvel événement où il est possible d'essayer un très grand nombre de jeux gratuitement, en plus de profiter de promotions et de cadeaux à récupérer.

Le jeu gratuit Steam du moment, RPG Maker VX Ace, est toujours disponible et ce jusqu'à épuisement des stocks, ce qui veut un peu tout et rien dire puisqu'on a pas de visuel là-dessus. Mais si ça vous intéresse de créer votre propre RPG, alors n'hésitez pas à télécharger au plus vite cet outil qui se veut être accessible aux néophytes. Jusqu'au 10 février 2025, la plateforme offre également des cadeaux avec un avatar animé « Trop-plein de ressources » ou encore des cadres d'avatar « Collecte automatique » et « Revenu passif » pour le Festival du Jeu Incrémental.

Un nouveau festival sur Steam pour tester des jeux gratuitement

Le festival du jeu incrémental a lieu en ce moment même sur Steam jusqu'au 10 février. Un événement qui « célèbre des jeux auxquels vous jouez sans vraiment jouer » et qui met à l'honneur « ces jeux qui ne demandent qu'un petit coup de pouce pour progresser ». Des titres plus confidentiels avec des expériences variées où vous pourrez par exemple construire un aquarium pour poissons et grenouilles ou encore vous occuper de votre propre jardin et potager en toute décontraction. Comme à chaque fois pendant ce type d'événement, Steam vous offre l'opportunité de tester gratuitement des centaines de jeux.

Parmi les démos gratuites disponibles sur Steam qui rencontrent le plus de succès, il y a Bongo Cat où il faut collecter des chapeaux pour votre matou. Coin RPG joue aussi la carte de l'originalité puisqu'il mélange à la fois le jeu de rôle, et le gameplay pousseur de pièces, une activité qu'on trouve dans les foires, pour des combats à un rythme effréné. Chillquarium est quant à lui un jeu incrémental relaxant où l'on peut acheter des poissons, les élever en temps réel, puis décider de les garder ou de les vendre. En parallèle, un très grand nombre de promotions sont disponibles. Pour bénéficier des réductions et démos gratuites Steam, rendez-vous sur cette page.

Des cadeaux toujours disponibles

Alors que les soldes du Nouvel An Lunaire 2025 ont toujours lieu sur Steam, plusieurs petits cadeaux sont encore offerts durant cette période. Il s'agit encore des trois autocollants animés que vous avez peut-être déjà récupéré, qui montre un serpent tout mignon dans différentes situations. Car pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, l'animal totem de ce nouvel an lunaire est effectivement le serpent.

Dans le cadre du festival du jeu incrémental, Steam vous laisse également télécharger un autre avatar animé « Trop-plein de ressources », ainsi que deux cadres d'avatar « Collecte automatique » et « Revenu passif » additionnels.

Source : boutique officielle.