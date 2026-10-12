Au départ un petit projet visant à utiliser l'IA générative pour créer des interactions entre le joueur et un personnage contrôlé par l'IA, la démo Steam de Teach My Little Sister How to Drive est devenue véritablement virale, ce qui a eu l'effet pervers d'augmenter les coûts de l'utilisation des services de l'IA de façon exponentielle. Celle-ci coûte désormais à sa petite équipe de 4 développeurs la somme journalière de plus de 1 000 dollars, les forçant à faire un prêt bancaire pour ne pas se retrouver en faillite.

Quelle est cette démo Steam d'un jeu porté par une IA devenu viral ?

Teach My Little Sister How to Drive, développé et édité par Easy Fox, est un simulateur de conduite disponible pour l'heure via une démo sur Steam, qui place les joueurs sur le siège passager alors qu'ils tentent d'apprendre à conduire à leur jeune sœur. On y incarne en quelque sorte l'accompagnateur dans le cadre d'une conduite accompagnée. Au lieu de prendre eux-mêmes le volant, les joueurs donnent en effet des instructions orales à leur sœur virtuelle pour l'aider à circuler.

Pour cela, la démo Steam de Teach My Little Sister How To Drive donne le rôle de la petite sœur à une IA interprète ces commandes et génère ses réponses. Cela peut occasionner des situations assez ubuesques, alors que l'IA simule le comportement de la petite sœur et applique les instructions du joueur de façon parfois chaotique, menant à des accidents improbables.

Plusieurs créateurs de contenu populaires ont essayé cette démo Steam intrigante, et le bouche à oreille a ainsi massivement fait son office. Sauf que cette popularité proprement virale a eu un effet pervers : l'explosion exponentielle des coûts de maintien de l'IA du fait d'une multiplication des requêtes.

Quelles conséquences de cette explosion de popularité pour cette démo alimentée à l'IA ?

« Nous dépensons actuellement plus de 1 000 $ par jour en services d'IA pour la démo. Le coût total de la démo Steam a augmenté en raison du grand nombre de joueurs, et nous avons contracté un prêt bancaire pour permettre à la démo de continuer à fonctionner », ont en effet expliqué les développeurs dans un message publié récemment sur la page Steam de la démo. La petite équipe a précisé que, si la prise en charge de chaque joueur pris individuellement ne représentait pas un coût particulièrement élevé, le nombre considérable de personnes essayant la démo a fait grimper les frais d'exploitation bien au-delà de ses prévisions.

Les développeurs de la démo Steam de Teach My Little Sister How to Drive ont également rencontré des problèmes avec les fournisseurs d'IA. Le modèle Gemini de Google, qui était initialement le choix de l'équipe, atteignait fréquemment ses limites d'utilisation, obligeant le studio à s'appuyer davantage sur un modèle de secours d'OpenAI. Cela a entraîné d'autres problèmes, notamment des réponses trop longues, des dialogues peu naturels et des cas où la « sœur » interprétait mal les instructions.

Les développeurs ont indiqué qu'ils ne prévoyaient pas de facturer séparément l'utilisation de l'IA lors de la sortie du jeu complet, préférant intégrer ces coûts au prix d'achat. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la démo de Teach My Little Sister How To Drive reste disponible sur Steam. « Nous souhaitons continuer à proposer la démo et aimerions qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Toutefois, nous sommes une petite équipe de quatre personnes et, en raison de contraintes financières, nous pourrions être amenés à retirer la démo plus tôt que prévu, avant la sortie du jeu complet » a déclaré le studio.

Source : Steam