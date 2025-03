À l'instar du très bon Black Mesa, un Remake d'Half-Life premier du nom par un groupe de fans, c'est aujourd'hui Half-Life 2 qui nous honore de son retour via une démo gratuite sur Steam sous la forme d'un « Remaster » officieux, courtoisie cette fois d'Orbifold Studios. Et, même s'il s'agit d'une première ébauche de ce que ce mod nous réserve, voilà qui pourrait donner envie à certain de reprendre la combinaison orange et le pied-de-biche de Gordon Freeman... à condition d'avoir le matériel adéquat.

Un Remix d'Half-Life 2 à tester gratuitement sur Steam dès aujourd'hui

Après Portal RTX comme porte-étendard de RTX Remix, une initiative lancée par NVIDIA en 2022 et offrant aux fans les outils pour modder d'anciens jeux et d'y ajouter une bonne couche de Ray Tracing, c'est aujourd'hui au tour d'Half-Life 2 de s'offrir un Remix en bonne et due forme via une démo gratuite sur Steam. On doit ce retour en très belle forme du monument de Valve à Orifold Studios, un groupe de moddeurs indépendants de la société de Gabe Newell.

Disponible dès aujourd'hui, la démo d'Half-Life 2 RTX nous permet ainsi de redécouvrir sous un tout nouveau jour les légendaires niveaux de Ravenholm et Nova Prospekt. Ceux-ci ont en effet été entièrement réadaptés pour y intégrer de nombreuses améliorations graphiques tant au niveau des textures que de l'éclairage par Ray Tracing. Si cette démo est disponible pour tous les utilisateurs Steam, sa version complète sera de son côté un DLC gratuit, à condition toutefois de posséder le Half-Life 2 original dans sa bibliothèque.

Qui dit RTX dit cependant malheureusement une carte graphique NVIDIA obligatoire, puisqu'il s'agit d'une technologie propriétaire. À ce propos, la page Steam d'Half-Life 2 RTX détaille la configuration requise pour en profiter dans de bonnes conditions. On relève en l'occurrence des specs relativement modestes : RTX 3060 Ti, Intel i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM et une version 64 bits de Windows 10/11. À noter que ce Remix d'Half-Life 2 pèsera son conséquent poids de 50 Go. Avant de retourner à Ravenholm et Nova Prospekt en attendant un certain Half-Life 3 qui pourrait enfin sortir bientôt, vous pouvez avoir un avant-goût de l'énorme travail abattu par Orbifold Studios via le bonbon pour les yeux qu'est le trailer ci-dessous.

Sources : Steam ; NVIDIA sur YouTube