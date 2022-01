Que les petits chanceux en question se rassurent : les livraisons promises pour le mois de février auront bien lieu (contrairement à la Guerre de Troie). Si Valve se disait "confiant" au mois de décembre sur sa capacité à produire suffisamment de Steam Deck, le message tout juste posté sur Steam Community est désormais tout ce qu'il y a de plus affirmatif :

Les livraisons de Steam Decks commenceront bien à la date prévue. En dépit de la pandémie mondiale et des problèmes d'approvisionnement et d'acheminement, il semble que nous serons en mesure de commencer les expéditions dès la fin du mois de février.

This was a triumph

Et parce qu'il faut bien rassurer les possesseurs des différents modèles de la console/PC portable (disponible en trois modèles : 64 Go, 256 Go et 512 Go), l'éditeur désormais constructeur a officiellement soumis un premier jeu au système de vérification de Steam Deck. Comme le prouve SteamDB, l'intestable Portal 2 coche toutes les cases du processus.

Et pour ceux qui se demanderaient à juste titre quelles étapes il convient de franchir pour glorieusement tourner sur Steam Deck, voici les détails tels qu'explicités par Valve :

Input : Le jeu doit entièrement prendre en charge la manette, afficher les icônes du contrôleur approprié, et afficher automatiquement le clavier à l'écran si nécessaire

: Le jeu doit entièrement prendre en charge la manette, afficher les icônes du contrôleur approprié, et afficher automatiquement le clavier à l'écran si nécessaire Affichage : Le jeu doit prendre en charge la résolution par défaut de Steam Deck (1280x800 ou 1280x720), proposer de bons paramètres par défaut et afficher un texte lisible

: Le jeu doit prendre en charge la résolution par défaut de Steam Deck (1280x800 ou 1280x720), proposer de bons paramètres par défaut et afficher un texte lisible Intégration : Le jeu ne doit afficher aucun avertissement de compatibilité, et son éventuel launcher doit être utilisable via la, manette

: Le jeu ne doit afficher aucun avertissement de compatibilité, et son éventuel launcher doit être utilisable via la, manette Prise en charge du système : Si vous utilisez Proton, le jeu et tous ses middlewares doivent être pris en charge par Proton. Cela inclut la prise en charge du système d'anti-triche

Si l'on imagine que les jeux développés en interne devrait sans mal passer cette batterie de tests, assistera-t-on à quelques drames côté tiers ? Seul l'avenir ou vos commentaires avisés nous le diront !