Disponible depuis 1 an, le Steam Deck fête son anniversaire. Difficile de louper cet état des faits, c'est écrit en très gros partout sur Steam. Dans ce contexte, Valve souhaite faire la fête dignement et proposer des soldes sur sa console pour que tout le monde puisse en profiter. Evidemment le prix reste encore assez élevé mais ça reste dans l'ensemble plus abordable.

Le Steam Deck veut faire la fête

Ainsi donc, pour marquer le coup de sa première année d'existence, le Steam Deck est à −10 % jusqu'à la fin des soldes de printemps Steam, le 23 mars à 18 h. Sachant cela, 3 packs sont disponibles à l'achat à savoir :

La version 64 Go avec son étui de transport à 377 euros au lieu de 419 euros

La version 256 Go avec son étui de transport, un stockage plus rapide (SSD NVMe) et un bundle de profil exclusif de la communauté Steam pour 494 euros au lieu de 549 euros

La version 512 Go avec son étui de transport, un stockage plus rapide, un bundle et un verre avec traitement antireflet de qualité supérieure pour 611 euros au lieu de 679 euros

C'est dans l'ensemble plus onéreux qu'une PS5, une Xbox Series ou une Nintendo Switch mais vous avez entre les mains un mini-PC qui profite de la quasi intégralité du catalogue Steam.

La console mais aussi les jeux qui vont avec

Les 3 versions profitent des 10%

Dans le même temps un large choix de jeux qui fonctionnent très bien avec le Steam Deck sont aussi en soldes dont notamment Vampire Survivors (-20%), HADES (-50%), Cyberpunk 2077 (-50%) ou encore Stray (-20%). De quoi voir venir et s'offrir de très (trop?) longues heures de jeux dans votre lit, sur vos toilettes ou dans les transports en commun. Et comme visiblement une version Steam Deck 2.0 n'est pas encore pour tout de suite, cette première version devrait encore avoir de beaux jours devant elle.