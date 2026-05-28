En réponse à la conjoncture actuelle et après la PS5 et la Nintendo Switch 2 récemment, c'est donc au tour du Steam Deck d'augmenter ses prix de façon exorbitante.

La fameuse « RAMpocalypse » continue de faire des ravages sur la disponibilité et le prix de composants comme la mémoire vive, et on le constate à nouveau douloureusement alors que Valve a tout récemment remis des Steam Deck en stock... mais avec la très mauvaise surprise d'une hausse massive de son prix. Si beaucoup déploraient déjà les augmentations récentes du côté de la PS5 et de la Nintendo Switch 2, la société de Gabe Newell joue malheureusement dans une toute autre cour.

Après la fin de la production des modèles embarquant un écran LCD, Valve a récemment de nouveau rempli les stocks du Steam Deck, qui n'est donc désormais disponible qu'avec un écran OLED en deux déclinaisons au niveau de son espace de stockage : 512 Go et 1 To. Ce n'est toutefois pas le seul changement majeur pour le célèbre hybride PC/console portable de Valve, puisque ce retour en boutique s'accompagne aussi d'une augmentation massive des prix des deux modèles désormais disponibles.

Le Steam Deck OLED 512 Go passe en effet de 549 euros à 779 euros, soit une hausse de 230 euros, tandis que le modèle disposant d'un espace de stockage de 1 To connaît une augmentation encore plus douloureuse, passant en effet de 649 à 919 euros, soit une hausse de 270 euros. Comme d'autres entreprises du domaine, Valve justifie ce changement par « la hausse des coûts en mémoire et en stockage », arguant que ces nouveaux prix « reflètent l'état actuel du coût des composants et autres défis logistiques au sein de l'industrie ».

De telles augmentations rendent immédiatement le Steam Deck, qui à lui tout seul a réussi à relancer la mode des hybrides PC/consoles portables, nettement moins attractif pour de potentiels nouveaux acheteurs. Au-delà de cela, ces nouveaux tarifs posent également énormément de questions quant aux prix de la Steam Machine à venir. Pour rappel, celle-ci a fait l'objet d'un « report jusqu'à nouvel ordre », également en raison de la situation actuelle vis-à-vis du prix des composants.

Les nouveaux prix du Steam Deck tels qu'affichés sur leur page dédiée sur Steam. © Valve

Source : Steam