Gabe Newell qui ressemble de plus en plus à Didier Raoult (ou peut être l'inverse) a voulu faire un joli coup marketing en livrant lui même les premiers exemplaires de Steam Deck à certains clients américains. Plus précisément ceux qui résident dans la région de Seattle où se trouve les locaux de chez Valve.

Une vidéo pour en attester

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Valve a prit soin de filmer des livraisons. Si certaines personnes semblent directement reconnaitre le barbu, d'autres en revanche n'ont visiblement pas prit conscience de "l'importance" du livreur. Avant même l'officialisation, des utilisateurs sur Reddit avaient commencé à en parler comme ici.

Certains ont même eu la chance de recevoir un Steam Deck gratuitement. En effet, un utilisateur Reddit explique que lors d'une livraison à son voisin, il a interpellé Gabe Newell en lui disant bonjour. Newell a ensuite demandé combien de gens vivaient dans la maison avant de revenir avec 3 Steam Deck en main. Il a même eu l'opportunité d'avoir un autographe pour l'occasion.

Steam Deck pour tous

Gabe s'est exprimé sur l'affaire :

Pour nous, c'est un moment très important, où le Deck cesse d'être un produit théorique, et où je veux juste voir les gens jouer avec. Donc, nous faisons finalement ce que nous faisons le mieux : interagir avec nos clients, et améliorer l'expérience. C'est une façon symbolique de faire ça.

Dans la vidéo, on peut même voir Newell, bon seigneur, donner des exemplaires de son Steam Deck à un groupe de jeunes en train de déménager.