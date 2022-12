À l'occasion des Game Awards le 8 décembre prochain, Valve va vous faire gagner des consoles Steam Deck. Il s'agit en plus du modèle le plus onéreux avec 512 Go d'espace de stockage et le traitement anti-reflet sur l'écran. Que demande le peuple ?

Petit papa Steam

Valve a donc prévu d'offrir un Steam Deck par minute lors de l'événement des Game Awards. Sachant que la cérémonie devrait durer entre 2 et 3 heures, on peut tabler sur plus d'une centaine de consoles au total. De quoi faire plaisir à beaucoup de monde. Un bon coup de pub qui permet aussi de voir que les problèmes de pénurie semblent résolus du coté de chez Valve. Avec un peu de chance pour eux, des participants déçus de ne pas gagner vont peut être effectuer des commandes dans la journée.

Pour tenter de gagner, rien de bien difficile. Il faudra regarder la cérémonie en étant connecté à son compte Steam, depuis Steam.TV ou la page Steam des Game Awards. Pour participer il suffit ensuite derésider en Europe, aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Enfin, il faudra avoir fait un achat sur la plateforme de jeux entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022. Bha tiens. Une bonne opportunité de booster aussi les ventes de softwares, d'autant qu'actuellement on a eu le droit à de grosses sorties PC, avec notamment un certain Marvel's Midnight Suns ou encore Warhammer Darktide.