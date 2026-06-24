Après avoir enfin dévoilé le prix exorbitant de la Steam Machine du fait de la crise de la mémoire, Valve redonne des nouvelles du Steam Deck 2 après des années au placard.

Après une violente hausse de prix du Steam Deck et l'ouverture des précommandes des différents modèles de la Steam Machine à des tarifs tout aussi douloureux à regarder, l'ingénieur Pierre-Loup Griffais a de nouveau évoqué le cas d'une deuxième itération du célèbre hybride PC/console portable de Valve. Après des années de silence à son sujet, celle-ci ferait ainsi l'objet de sérieuses considérations au sein de la société de Gabe Newell... mais à quel prix au vu des circonstances récentes ?

Le Steam Deck 2, la prochaine étape de l'arc hardware de Valve ?

En 2024, un autre ingénieur de Valve avait indiqué que l'entreprise attendait un « bond générationnel pertinent » pour justifier l'existence d'un Steam Deck 2. Maintenant que la société de Gabe Newell a lancé la production de ses Steam Controllers et Steam Machine, il semblerait qu'il soit temps pour elle de se pencher à nouveau sur une nouvelle génération de son hybride PC/console portable.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Pierre-Loup Griffais dans une récente interview auprès d'IGN suite à l'annonce des prix très salés des différentes déclinaisons de la Steam Machine. D'après lui, nous serions « plus proches que jamais » de voir arriver prochainement un Steam Deck 2. Il explique que le travail réalisé par Valve sur ses derniers produits hardware a servi de fondation pour la nouvelle itération de son appareil portable phare.

Griffais précise toutefois que Valve attend toujours un bond générationnel suffisamment significatif pour bien équiper son Steam Deck 2. « Je pense que beaucoup de puces d'entrée de gamme pour ordinateurs portables, ou équivalent qui sont ensuite réutilisées pour les appareils portables ne permettent pas le compromis que nous attendons en termes de puissance, d'autonomie, etc ».

Autre problème épineux qui gêne grandement Valve pour donner suie à la production d'un Steam Deck 2 : la crise de la mémoire qui continue de faire rage et qui fait flamber de façon aberrante les prix de la RAM et du stockage, ce qui a sérieusement impacté les tarifs de la Steam Machine. Si cette crise ne se résorbe pas, soit la sortie de l'appareil portable risque de connaître un important délai, soit il sera tout autant hors de prix. L'avenir nous le dira.

Source : IGN