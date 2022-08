En juin dernier, Valve était fier d'annoncer une accélération de la production de Steam Deck pour honorer les précommandes existantes et entraîner de nouvelles commandes. Un premier modèle suffisamment populaire pour que de prochaines itérations comme un Steam Deck 2 voient le jour.

Il y aura bien un Steam Deck 2 et au-delà

Dans une brochure sur le Steam Deck - repérée par GamingOnLinux via VGC - Valve assure qu'il y aura bien plusieurs modèles dans le futur et donc un Steam Deck 2. Mais l'actuel ne sera pas abandonné pour autant et aura le droit à un suivi sur le long terme.

Steam Deck représente le premier modèle d'une nouvelle catégorie de PC de jeu portables Steam. À l'avenir, Valve assurera le suivi de ce produit en amenant des améliorations et itérations au matériel et au logiciel, avec la mise sur le marché de nouvelles versions du Steam Deck.

Avant le Steam Deck 2, peut-être que Valve réfléchira à plusieurs déclinaisons comme un modèle Pro. Voire une console plus bas de gamme, et par conséquent moins chère, pour aller concurrencer la Nintendo Switch ? Tout est possible à ce stade. Comme dit plus haut, Steam Deck et SteamOS seront soutenus par Valve qui parle de sa machine comme une « ligne de produits multigénérationnelle ».