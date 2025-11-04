Une fois de plus, Steam permet de réucpérer un jeu gratuit sans se fouler. Ca serait dommage de s'en priver. Par contre, il va falloir faire vite, car il ne reste plus beaucoup de temps.Une fois de plus, Steam permet de récupérer un jeu gratuit sans le moindre effort. Ce serait dommage de s’en priver ! En revanche, il va falloir faire vite, car l’offre ne restera pas disponible bien longtemps.

C’est le genre d’offre qu’on aime voir sur Steam, un petit jeu indépendant offert gratuitement pour une durée limitée. Et pas n’importe lequel. Ce titre combine réflexion, infiltration et parkour dans une ambiance rétro particulièrement soignée. Un mélange qui séduit déjà les amateurs de pixel art et les fans de défis à l’ancienne. Si vous aimez les jeux exigeants mais justes, c’est clairement le bon plan du moment.

Un jeu gratuit disponible sur Steam

Le jeu en question, Death Fungeon, est disponible gratuitement jusqu’au 5 novembre. Une fois ajouté à votre compte, il restera dans votre bibliothèque pour toujours. Sorti à l’origine en 2018, ce jeu de plateforme en 2D signé Ritual Games vous enferme dans une prison truffée de pièges et de gardes, dont il va falloir vous échapper à la force du poignet… et des réflexes.

Le concept est simple mais redoutablement efficace sur ce jeu gratuit Steam, chaque niveau est une énigme à résoudre à coups de sauts millimétrés, d’esquives précises et de cache-cache avec les ennemis. Vous pouvez choisir d’y aller en mode discret, en profitant des recoins pour éviter d’être repéré, ou au contraire foncer en enchaînant les acrobaties et les wall jumps. Le tout est sublimé par un pixel art coloré et une bande-son old-school qui rappellent les grands classiques du genre.

Un hommage aux jeux de réflexion et de précision

Sous ses airs minimalistes, ce jeu gratuit Steam cache un vrai sens du challenge. Les niveaux demandent autant de réflexion que d’agilité, et la marge d’erreur est faible. Mais c’est aussi ce qui rend le jeu addictif, on recommence, encore et encore, jusqu’à trouver le bon rythme. L’équilibre entre infiltration et parkour donne une vraie personnalité au titre, qui sait se démarquer des plateformes plus classiques.

L’expérience se savoure aussi bien à la manette qu’au clavier, avec une prise en main fluide et intuitive. C’est le genre de jeu qui rappelle pourquoi les indépendants ont encore une longueur d’avance lorsqu’il s’agit de créativité et de plaisir brut. Proposé habituellement à 2,99 € sur Steam, Death Fungeon est donc gratuit pour une durée très limitée. Pour en profiter, il suffit de l’ajouter à votre compte avant le 5 novembre à 19 h. Passé ce délai, il redeviendra payant.

