C’est un petit rituel auquel les joueurs PC se sont habitués. Chaque fin de semaine, ils sont gratifiés de plusieurs jeux gratuits. Déjà grâce à l’Epic Games Store, qui n’est pas prêt d’abandonner sa distribution de cadeau et qui a sorti les griffes hier deux très bonnes productions. Amazon Prime Gaming permet également aux abonnés de faire le plein de classiques, rétros comme plus récents, puis il y a Valve. Au bon vouloir des éditeurs, il est possible de tester un ou plusieurs jeux gratuits sur Steam le temps d’un weekend. Voici votre programme hebdomadaire.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam ce weekend

C’est devenu le rendez-vous du weekend pour les joueuses et joueurs en mal de jeux dans leur bibliothèque. Sauf exception, Steam permet de tester gratuitement une ou plusieurs productions chaque weekend. Le concept est simple : pendant quelques jours seulement, tous les utilisateurs de la plateforme ont accès à ces productions dans leur intégralité et sans aucune concession. Aucune limite de temps pour la campagne, pas de modes verrouillés, tout le contenu de base et les mises à jour gratuites sont disponibles. Cette fois, il n’y aura qu’un seul jeu gratuit Steam : Deadside.

Ce jeu de survie multijoueur en monde ouvert vous plonge dans un univers post-apocalyptique dans lequel vous devez lutter contre un environnement hostile. Un titre qui puise clairement ses inspirations dans DayZ et Escape from Tarkov, avec un gameplay un poil plus brutal qui repose sur la survie, l’exploration et évidemment le combat. Comme ses modèles, la gestion des ressources sera cruciale, quand des alliances pourront être formées avec d’autres joueurs pour augmenter ses chances de survie. Un jeu gratuit Steam plutôt sympathique qui a reçu un bon accueil des fans du genre.

Les joueurs qui l’ont essayé apprécient en effet son ambiance immersive, son gameplay à la fois tactique et réaliste et un monde ouvert assez vaste. Quelques bugs et problèmes techniques persistent néanmoins sur ce jeune jeu, sorti en novembre 2024 sur Steam, quand le système de progression et de loot mériterait encore un peu de peaufinage. Le jeu a malgré tout reçu plusieurs mises à jour entre temps, et vous pouvez donc vous refaire une idée de Deadside gratuitement grâce à Steam.

Envie d’aller dompter cet univers hostile et d’y survivre ? Ne tardez pas trop, car ce jeu sera gratuit sur Steam uniquement jusqu’au lundi 31 mars 2025 à 19h. Pour profiter de cet essai du weekend, il vous suffira de quelques clics. Rendez-vous sur la page officielle de Deadside puis cliquez sur le bouton « Jouer au jeu » en vert, qui peut difficilement être manqué. Le téléchargement se lancera alors, et vous aurez accès à l’intégralité du jeu de base jusqu’à la date limite.