Comme souvent, Steam est une plateforme incontournable pour profiter d'offres alléchantes. Que ce soit de grosses promotions, ou des jeux gratuits, il y a souvent de quoi faire sur le magasin de Valve. En ce moment, l'un des plus gros succès de Steam est jouable gratuitement à l'occasion de son dixième anniversaire. Le moment où jamais de tester ce jeu désormais incontournable pour les fans de sessions multijoueur funs et d'horreur.

L'un des plus gros jeux sur Steam est gratuit pour une durée limitée

Nous vous en parlions il y a peu, Dead By Daylight fête ses 10 ans d'existence. Le jeu est sorti il y a une décennie sur Steam avant d'évoluer sur toutes les autres plateformes, jusqu'au mobile. Le jeu d'horreur asymétrique est le pionnier d'un genre dont il est l'un des derniers représentants encore debout. Deux équipes s'affrontent en 4 contre 1 : 4 joueurs survivants doivent tout faire pour s'extirper d'une carte générée aléatoirement tandis qu'un dernier joueur incarne un tueur sans pitié et a pour mission de tous les éliminer. Une recette efficace que vous pouvez tester gratuitement sur Steam jusqu'au 22 juin 2026 à 19h00.

Dead by Daylight fête ses 10 ans, testez le gratuitement

Rien que sur Steam justement, plusieurs dizaines de milliers de joueurs s'entretuent dans la joie et la bonne humeur chaque jour, avec de gros pics chaque week-end et ce depuis 10 ans. Dead by Daylight est l'un des jeux multijoueur les plus joués depuis des années. Un dinosaure que l'on n'imagine même plus sortir du paysage. Avec sa recette, Dead by Daylight semble avoir tout compris. Il jongle entre les nouveautés originales et les chapitres sous licence. Ca lui permet d'enchaîner les collaborations avec de grandes franchises de l'horreur, que ce soit du jeu vidéo ou du cinéma.

Resident Evil, Silent Hill, Jason (Vendredi 13), Freddy Krueger, Chucky, Ghost Face… autant de franchises qui ont marqué leur génération. Notez d'ailleurs que Dead by Daylight profite aussi de son anniversaire pour être en promotion sur Steam, ainsi que tous ses DLC, jusqu'au 25 juin 2026. Par ailleurs, sachez que les DLC peuvent aussi être achetés par petits bouts dans la boutique en jeu.