C'est le moment ou jamais de profiter d'un tas de gros jeux gratuits sur PC ! Grâce à Steam, vous allez vous éclater. Mais, il ne vous reste plus beaucoup de temps, alors faites vite.

Une fois de plus, il y a de quoi faire en matière de jeux gratuits ces jours-ci. L'Epic Games Store et Prime Gaming ont évidemment mis à disposition leurs nouveaux titres jeudi dernier. Mais, ce week-end, c'est Steam qui menait la danse avec une tonne de gros titres. Ils sont encore accessibles sans rien avoir à débourser pour quelques heures, sautez sur l'occasion avant qu'il ne soit trop tard.

Rematch joue sa troisième mi-temps sur Steam

Après les arts martiaux avec Absolver et Sifu, Sloclap est passé... au football ! Sorti en juin dernier, y compris sur Steam, Rematch a fait sensation bien avant avec ses phases de bêta ouverte. Faisant souffler un vrai vent de fraîcheur sur le terrain du ballon rond, il a une approche du sport bien plus à la Fifa Street avec un soupçon de compétition en prime.

La semaine dernière marquait le grand lancement de la saison 1 de Rematch. Pour célébrer l'événement, il a rejoint les jeux gratuits du week-end sur Steam. Alors prenez part à des matchs en ligne de 3 à 5 joueurs pour découvrir cette production franco-française avant 19 heures, ce lundi 29 septembre.

PGA Tour 2K25 parmi les jeux gratuits

Tout n'est pas tout rose sur le green. De fait, l'édition 2023 de PGA Tour a enfin sa date de fermeture de serveur. Mais, pour les fans du genre, la dernière itération de la licence est dispo et, qui plus est, vous pouvez l'essayer gratuitement grâce à Steam. Mais ne tardez pas, l'offre se terminera ce soit, à 19 heures.

Plus gros représentant à ce jour des jeux de golf, PGA Tour 2K25 vous invite à jouer du club sur PC. Incarnez et affrontez les stars du circuit en prenant part à certaines des compétitions les plus prestigieuses. Cet essai gratuit du week-end est une belle occasion de vous faire la main avant d'éventuellement l'acheter pour de bon en profitant des promos Steam.

Diablo 4 est gratuit sur Steam, découvrez la nouvelle saison

C'est assurément le plus gros jeu de la sélection ! Ce week-end et jusqu'au 2 octobre prochain, Diablo 4 fait partie des jeux gratuits de Steam. Le roi des hack 'n' slash vous replonge ici en enfer pour venir à bout des démons qui ont refait surface après le troisième opus. Mais avec Lilith sur votre chemin, attendez-vous à en baver.

Pour faire découvrir sa nouvelle saison, intitulée « Chaos infernal », Diablo 4 se laisse jouer gratuitement sur PC. Attendez-vous à redécouvrir le challenge avec une redéfinition du niveau des hordes. À vous de tirer parti des avantages de ce chaos permanent pour venir à bout de vos ennemis tant que le jeu est gratuit sur Steam.