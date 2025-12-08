Steam démarre la semaine en beauté avec deux jeux gratuits, disponibles jusqu’à ce soir 19h. Deux titres salués par les joueurs, et qui méritent clairement le détour.

Comme souvent en début de semaine, plusieurs plateformes permettent de jouer gratuitement sans débourser un centime. Steam fait partie des plus régulières, avec des jeux gratuits proposés presque en continu, tandis que l’Epic Games Store et Prime Gaming offrent eux aussi des titres à intervalles réguliers.

Warhammer 40K Darktide gratuit pendant encore quelques heures sur Steam

Warhammer 40K Darktide s’offre aujourd’hui gratuitement aux joueurs Steam pour quelques heures encore. Jusqu’à 19 h ce lundi 8 décembre 2025, il est possible d’y accéder comme si vous possédiez déjà le jeu, avec tout son contenu disponible. Une occasion parfaite de découvrir ce titre musclé qui multiplie les combats frénétiques et les missions coopératives.

Dans Darktide, vous incarnez l’un des agents chargés de reprendre le contrôle de Tertium, une cité plongée dans le chaos. Le jeu reprend l’esprit des excellents Vermintide, avec des affrontements nerveux, des hordes d’ennemis à repousser et des créatures spéciales capables de renverser une escouade entière. Le tout se joue jusqu’à quatre en coopération, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs d’action intense. Plébiscité par la critique et par les joueurs, Darktide affiche d’ailleurs de très bonnes évaluations sur Steam. Et si l’essai vous donne envie de poursuivre l’aventure, le jeu profite aujourd’hui d’une promotion massive : il passe à 9,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 11 décembre, soit 75% de réduction.

Song of Syx est aussi jouable gratuitement

Le deuxième jeu jouable gratuitement du jour sur Steam est une pépite encore en early access, mais déjà promise à un bel avenir dans le genre de la gestion. Song of Syx propose une esthétique minimaliste qui évoque des titres comme Prison Architect ou Factorio, tout en offrant une profondeur de jeu bien à lui. L’objectif est simple à comprendre, mais passionnant à maîtriser : bâtir un empire en partant de presque rien.

Malgré son statut d’early access, Song of Syx a déjà conquis sa communauté. Les joueurs saluent son potentiel, ses mises à jour ambitieuses et un gameplay particulièrement généreux. Et bonne nouvelle : Steam le propose gratuitement jusqu’à aujourd’hui, lundi 8 décembre, vers 19 h. Vous pouvez y jouer comme s’il était déjà à vous, et conserver votre progression si vous décidez de l’acheter ensuite.

Source : Steam