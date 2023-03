De temps à autre, l'industrie du jeu vidéo est bousculée par des polémiques en tous genres. Ces derniers mois, la guerre entre Sony et Microsoft fait particulièrement parler. Sous les moqueries des joueurs, le premier a notamment accusé le second de vouloir saboter les Call of Duty qui sortent sur PlayStation. Pourquoi ? Parce que la firme souhaite racheter Activision-Blizzard. Autant dire que cela ferait les affaires de Xbox, au grand dam de Sony. Dans un style tout à fait différent, une autre polémique sur Steam fait parler ces derniers jours.

Sur la plateforme, un jeu du nom de Dark and Darker a largement gagné en popularité depuis sa sortie. Rencontrant un gros succès auprès des joueurs, celui-ci a pourtant été retiré de Steam. Ainsi, il est actuellement impossible de l'acheter. Une décision prise par la justice sud-coréenne, après que le studio IRONMACE a été accusé de vol. Une affaire compliquée, qu'on va rapidement vous résumer.

Capture d'écran de Dark and Darker

Dark and Darker retiré de Steam

C'est sur le serveur Discord officiel de Dark and Darker que le studio coréen IRONMACE a expliqué aux joueurs pourquoi le titre a été retiré de Steam. Pour rappel, il s'agit d'un dungeon-crawler en vue à la première personne. Seuls ou en coopération, les joueurs doivent progresser face à des ennemis contrôlés par l'IA, mais également par d'autres joueurs.

A tous nos fans. Nous avons récemment reçu une lettre de mise en demeure ainsi [qu’une demande de] retrait de Dark and Darker pour cause de droits d’auteur, de la part de Nexon, à partir d'allégations déformées. Nous travaillons actuellement avec notre équipe juridique pour remédier à ce problème de la meilleure manière possible. En raison de la sensible nature légale de ce problème, nous devons être prudents concernant nos déclarations, afin de ne pas compromettre notre position. Nous vous demandons d'être compréhensifs, alors que nous travaillons au retour du jeu [sur Steam] aussi vite que possible. Sachez que nous ferons tout ce qui est possible pour nos fans. Merci ! IRONMACE, via le Discord officiel du jeu

Gameplay de la version Alpha de Dark and Darker

Un petit résumé de l'affaire

Pour faire simple, l'affaire ayant mené au retrait de Dark and Darker de Steam a commencé lorsque le studio et éditeur Nexon (Warface, Counter-Strike Online) a accusé IRONMACE de lui avoir volé des assets et des codes d'un ancien projet "P3", finalement abandonné. On n'est pas loin de l'affaire de plagiat concernant Elden Ring. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres problèmes : plusieurs membres de Nexon auraient intégré les rangs du jeune studio. C'est notamment le cas de son fondateur. Cela pourrait donc expliquer comment les développeurs ont obtenu les codes et assets du projet "P3". Après avoir saisi la justice l'année dernière, Nexon a obtenu que la police sud-coréenne perquisitionne dans les locaux du studio. On ignore encore si celle-ci a abouti, mais Dark and Darker a en tout cas disparu de Steam.