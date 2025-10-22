Très bonne nouvelle pour ce gros jeu de 2025. Steam accueille du nouveau dans son catalogue et ça va plaire à beaucoup d'entre vous, surtout à l'approche d'Halloween. La boutique de Valve vous donne une très belle opportunité pour vous faire un premier avis sur un titre de saison signé d'un studio qui a fait forte impression sur la scène vidéoludique dernièrement. C'est à essayer gratuitement.

Un gros jeu de 2025 à tester gratuitement sur Steam

Bloober Team s'impose encore un peu plus comme un des maîtres de l'horreur vidéoludique. S'étant d'abord démarqué avec Layers of Fear, il avait ensuite produit plusieurs titres remarqués à leur sortie, sans être mémorables, à l'instar de Blair Witch et The Medium. Mais c'est l'année dernière qu'il a marqué un grand coup avec le remake de Silent Hill 2, avant de revenir cette année avec un autre titre d'ampleur, Cronos The New Dawn, qui a une bonne surprise pour les joueuses et joueurs Steam.

Une mission brutale et sans concession vous attend dans Cronos The New Dawn. Alors que le monde s'est effondré, une organisation vous envoie dans le passé pour porter secours à une sélection de personnes à ramener avec vous. Sauf que des monstruosités de toutes sortes vous attendent au tournant. Votre combinaison et votre équipement de Voyageur ne seront pas de trop pour leur tenir tête. Si le concept vous tente, Steam vous en propose un avant-goût.

C'est la bonne surprise de ce mois d'octobre pour l'une des sensations horrifiques de 2025. Bloober Team vient de sortir une démo gratuite de Cronos The New Dawn sur PC (Steam et Epic Games). Elle couvre la première mission pour une entrée en matière intense de 40 minutes environ. C'est l'occasion de vous faire la main sur ce jeu de survie à la troisième personne qui pourrait bien être votre titre de prédilection pour Halloween. D'autant plus que votre progression est sauvegardée au terme de la démo si vous souhaitez l'acheter ensuite. Vous reprendrez ainsi là où vous vous en entiez arrêté, sans rien perdre.