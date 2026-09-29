Steam vous offre actuellement plusieurs nouveaux contenus gratuits, dont certains en lien avec une licence cultissime de PlayStation, voici comment les récupérer.

Alors que The Last of Us Day bat son plein en cette fin septembre 2026, Steam profite des festivités pour se fendre de nouveaux contenus en lien avec la mythique franchise de Naughty Dog à récupérer dans la boutique Steam Points moyennant lesdits points que l'on accumule notamment avec l'achat de jeux sur la plateforme de Valve ; mais offre aussi un DLC cosmétique pour un autre petit jeu de son catalogue : Explosive Odds, pour une durée toutefois très limitée. On vous détaille tout cela.

Des contenus en lien avec The Last of Us Day 2026 et un DLC pour Explosive Odds offert sur Steam

Deux bonnes affaires sont donc à saisir actuellement sur Steam :

une nouvelle collection d'avatars animés The Last of Us lancée à l'occasion du TLOU Day 2026.

un pack de cosmétiques gratuit pour Explosive Odds, disponible pour quelques heures seulement

Des avatars animés pour célébrer The Last of Us Day

Comme chaque année, Naughty Dog célèbre sa licence phare autour du 26 septembre, date du début de la pandémie dans l'univers de The Last of Us. Pour l'édition 2026, le studio a lancé une nouvelle série d'avatars animés Steam pour The Last of Us Part I et The Last of Us Part II Remastered.

Ces avatars reprennent :

L'iconographie des Lucioles ;

L'iconographie du W.L.F. ;

Le tatouage de papillon de nuit d'Ellie ;

Ils sont disponibles dans les Boutique des points Steam de Part 1 et Part 2.

Ils s'obtiennent ainsi en échange desdits points Steam, que vous cumulez à chaque achat sur la plateforme ou en récompensant d'autres membres de la communauté. Aucun euro n'est donc à débourser si votre solde de points le permet.

Un DLC gratuit offert par Steam pour le jeu multijoueur Explosive Odds

En parallèle de The Last of Us Day, Steam se fend également d'une offre de son crû pour Explosive Odds, un jeu multijoueur opposant 2 à 4 joueurs dans des parties explosives. Le titre du studio indépendant Pig Bot Games affiche ainsi actuellement le Supporter Pack de son jeu gratuitement, au lieu de 1,99 euro. Si vous possédez le jeu Explosive Odds et que vous ajoutez ce Supporter Pack avant le 29 septembre 2026 à 15h (heure de Paris), il rejoindra définitivement votre bibliothèque Steam. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour profiter de cette offre !

Le pack contient donc trois chapeaux cosmétiques pour votre robot :

Le Pig Bot Hat, à l'effigie de la mascotte du studio ;

Sa version dorée le Gilded Pig Bot Hat ;

Le Test Hat, le couvre-chef utilisé par les développeurs pendant la mise en place du système de costumes.

Pour récupérer gratuitement ce Supporter Pack d'Explosive Odds :

Rendez-vous sur la page Steam du Supporter Pack via le bouton ci-dessous ;

Cliquez sur « Ajouter au compte » ;

Notez que le DLC nécessite le jeu de base pour être utilisé en jeu.

© Pig Bot Games

Sources : The Last of Us sur X.com ; Steam