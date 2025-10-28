Pour marquer Halloween à sa manière, la plateforme Steam vous offre plusieurs contenus gratuits en lien avec des titres collant avec ce thème, récupérez-les vite !

Alors qu'Halloween approche, tout le monde célèbre l'événement à sa manière, et Steam ne fait pas exception en offrant plusieurs nouveaux DLC gratuits pour différents jeux. S'il est possible de les ajouter à son compte, il faudra naturellement disposer du jeu concerné pour en profiter. Compte tenu du fait que ces offres disposent d'une date limite, voyons plus en détail ce que la plateforme de Valve propose pour une durée limitée.

Du contenu gratuit sur le thème d'Halloween à ajouter rapidement à son compte Steam

Les offres de contenus gratuits qui nous intéressent en ce moment sur Steam concernent plus précisément deux jeux, avec des dates butoirs différentes. Le premier lot de deux DLC offerts cible The Texas Chainsaw Massacre, une sorte de Dead by Daylight dans l'univers de l'iconique Jason, développé par Sumo Digital, édité par Gun Interactive et sorti en 2023, avec une offre qui va expirer le 3 novembre à 19 heures. Le troisième et dernier DLC du lot s'attache de son côté à Simon the Sorcerer Origins, un point and click qui fait office de préquelle à la licence Simon the Sorcerer née en 1993, développé par Smallthing Studios, édité par Inin et tout juste sorti ce 27 octobre 2025, avec un DLC gratuit jusqu'au 10 novembre à 19 heures.

Steam offre ainsi deux DLC en lien avec The Texas Chainsaw Massacre jusqu'au 3 novembre à 19 heures : le pack Slaughter Family Bloody Skins, qui offre des tenues imbibées de sang à Leatherface, le Cuisiner, l'autostoppeur, Sissy et Johnny ; et le pack Rush Week - Halloween Outfit, qui comme son nom l'indique comprend des costumes sur le thème d'Halloween pour les victimes de la Rush Week. Du côté de Simon the Sorcerer Origins, Steam offre donc jusqu'au 10 novembre à 19 heures le DLC « Pony », qui prend la forme d'un lecteur de cassettes permettant d'ajouter une nouvelle aventure dans le jeu tout en écoutant la bande originale du jeu d'origine sorti en 1993.

En outre, les jeux concernés par ces offres de Steam disposent en ce moment de réductions : The Texas Chainsaw Massacre est à 9,75 euros au lieu de 19,50 euros jusqu'au 3 novembre à 19 heures, et Simon the Sorcerer Origins à 22,49 euros au lieu de 24,99 euros, également jusqu'au 3 novembre à 19 heures.

Source : Steam