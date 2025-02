Jusqu'à hier, il était encore possible de jouer à des centaines de jeux gratuitement sur Steam et d'obtenir des cadeaux en lien avec le Festival du jeu incrémental, et RPG Maker Festival. Ces deux événements sont maintenant terminés depuis quelques heures, mais une nouvelle célébration autour de la « Coop sur canap' » a déjà démarré. Un festival qui met en avant les jeux en coopération jouables au sein d'une même pièce, mais également à distance grâce au multijoueur en ligne, et qui offre de beaux contenus gratuits.

Le Festival de la coop sur canap est lancé

C'est parti pour le Festival de la coop sur canap' / Remote Play Together qui se tient sur Steam jusqu'au lundi 17 février 2025 à 20h00 (heure française). Durant cet événement, vous allez pouvoir tester gratuitement plus de 1000 jeux au total, dont certains titres qui ont fait leurs preuves, dans des genres très variés allant de l'action à simulation, en passant par le RPG ou même la stratégie. Parmi ces démos, vous pourrez par exemple essayer deux aventures très narratives où vous devrez faire des choix et apprendre à réagir (très) vite, Beyond Two Souls et The Dark Pictures The Devil in Me.

À l'occasion de ce Festival Steam de la coop sur canap, vous aurez aussi le loisir de découvrir Euro Truck Simulator 2, PlateUp!, Cat Quest III, d'autres jeux The Dark Pictures (Little Hope, House of Ashes, Man of Medan...), Uno, Moving Out, How 2 Escape, Rayman Legends et bien d'autres. Comme à chaque fois, il y a également des promotions importantes pouvant aller jusqu'à -90% sur les softs cités, mais également d'autres jeux à succès tels que l'excellentissime It Takes Two, Cult of the Lamb, Baldur's Gate 3, A Way Out, Stardew Valley et bien plus.

Des cadeaux offerts sur Steam pour l'événement

En parallèle de ces démos et des réductions à tout va, Steam offre encore des cadeaux qui, comme pour les précédents festivals, vous permettront de customiser votre profil. Puisque le thème est le jeu en coop sur canap, deux avatars animés « Duo dynamique » et « Duo de joueurs » peuvent être récupérés sans avoir à dépenser vos points Steam. Enfin, comme à l'accoutumée, un cadre d'avatar « Manettes en coop » est aussi disponible. Ces cadeaux sont accessibles durant la durée de l'événement, soit jusqu'au lundi 17 février 2025 à 20h00 (heure française).

Source : boutique officielle.