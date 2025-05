Comme chaque semaine, les boutiques PC se font concurrence pour essayer de ramener des utilisatrices et utilisateurs sur leur plateforme respective. Jusqu'à ce jeudi 15 mai 2025 à 16h59, l'Epic Games Store offre par exemple deux jeux gratuits pour tout le monde avec le looter shooter Deadtime Defenders, et le titre de stratégie original Touch Type Tale. Pour ce qui est de Steam, les plus rapides ont pu récupérer Asterix & Obelix XXL Romastered, mais malheureusement, le stock de clés est désormais épuisé.

Des contenus gratuits Steam pour une saga hyper violente

D'ici ce week-end, des versions d'essai de jeux seront disponibles sur Steam. En attendant, la boutique de Valve célèbre le retour d'une licence cultissime avec une vague de contenus gratuits. Le BFG pour « Big Fucking Gun », ça vous dit quelque chose ? Juste avant le lancement de Doom the Dark Ages, des cadeaux pour personnaliser votre profil sont distribués. Pendant quelques jours, la plateforme offre en effet des autocollants animés, des avatars animés ou encore un cadre d'avatar. Néanmoins, contrairement à d'habitude, il faut donner un peu de votre temps.

En général pour ce genre de contenus gratuits, il suffit de se rendre dans la boutique de points Steam et de les récupérer gratuitement. Mais là, il y a une condition. Comme avec les Twitch Drops, vous devrez regarder un livestream, en l'occurence celui de la page d'accueil de Doom the Dark Ages. La durée de visionnage est cependant très raisonnable puisque ces cadeaux se débloqueront après seulement 10 minutes.

Pour récupérer les contenus gratuits Doom the Dark Ages sur Steam, voici la marche à suivre :

Veillez évidemment à avoir un compte Steam actif

Rendez-vous sur la diffusion « Slayer Club Live »

Regardez pendant 10 minutes

Le tour est joué ! Vous aurez accès aux objets pour personnaliser votre profil

En parallèle à cela, un autre avatar animé, un cadre d'avatar métallique et un autocollant « Rainette Fuschia » sont offerts sur Steam pour le Festival de la collection de créatures. « Collectionnez des créatures fantastiques et apprivoisez des monstres, le tout en profitant de bonnes affaires lors de ce festival qui vous rappelle que (certains) monstres peuvent être domptés ». Comme à chaque festival, il y a des démos gratuites et des promotions sur des jeux à l'image de Cult of the Lamb, Temtem, Bugsnaw, Digimon World: Next Order et beaucoup d'autres. À noter que ces éléments de profils Steam s'obtiennent directement via la Boutique de points, sans devoir regarder un livestream ou autre.





