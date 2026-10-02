Steam continue de régaler les joueurs avec deux nouveaux contenus gratuits offerts pour une durée limitée. Voici tout ce qu’il faut savoir à leur sujet et comment les récupérer.

Parce qu’il n’y a pas que l’Epic Games Store qui aime chouchouter sa communauté, Steam réserve également de belles surprises aux joueurs PC en ce moment. En effet, alors que le The Last of Us Day 2026 fut l’occasion pour la plateforme de Valve d’offrir de nouveaux contenus aux utilisateurs, celle-ci continue aujourd’hui de leur faire plaisir en leur offrant la possibilité de récupérer deux nouveaux packs gratuits dédiés aux jeux suivants :

Rotwood , un dungeon crawler avec des touches roguelike à l’action explosive

, un dungeon crawler avec des touches roguelike à l’action explosive MXGP 26 – The Official Game, un jeu de motocross

Récupérez dès maintenant 2 DLC gratuits sur Steam

Dès aujourd’hui, tous les utilisateurs de Steam qui le souhaitent peuvent donc mettre la main gratuitement sur un pack de contenus offert pour chacun des jeux, à condition bien sûr d’être détenteur de ces derniers. Sans quoi, vous vous en doutez, il ne vous sera pas possible d’en profiter, même si vous pourrez quand même les ajouter à votre bibliothèque. Quant au contenu auquel ils donnent accès, voici tout ce qu’il faut savoir.

Rotwood vous offre le DLC « Drakin Armoury Pack »

Commençons avec le titre de Klei Entertainment, qui vous offre le pack Drakin Armoury normalement vendu au tarif de 4.99€ sur Steam. Sans avoir à débourser le moindre centime, vous pourrez ainsi profiter de son contenu en obtenant une nouvelle arme, l’Épée large, et une nouvelle espèce jouable, les Drakins. Le pack vous donne également accès à une nouvelle quête avec deux miniboss inédits, et de nouveaux mirages d’armure à obtenir.

MXGP 26 vous offre le DLC « Scrub Designz Liveries Pack »

Dans le cas du titre d’Artefacts Studio, le DLC qui vous est offert par Steam vous permet quant à lui de mettre la main sur six livrées de la marque SCRUB Designz pour votre moto. En d’autres termes, il s’agit d’un pack exclusivement cosmétique, qui vous offre davantage d’options pour personnaliser votre bécane. Un joli cadeau de la part de la plateforme de Valve, donc, qui vous permettra d’économiser 1.99€ dans la balance. Ça ne se refuse pas.

Comme d’habitude, pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur la page Steam des DLC en question, et d’appuyer sur le bouton « Ajouter au compte ». En cliquant sur les liens que l’on vous a mis ci-dessus, vous arriverez directement sur les pages concernées pour pouvoir réclamer votre dû. Notez toutefois que ces DLC ne sont offerts que pour une durée limitée. Veillez donc bien à les récupérer avant le 15 octobre à 19h (heure française), sous peine de passer à côté.

Source : Steam