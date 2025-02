La plateforme de Valve est en ébullition avec le Steam Next Fest 2025. Un festival entièrement gratuit, jusqu'au 3 mars 2025, qui vous permet de découvrir des centaines de démos mais aussi de profiter de livestreams et discussions en direct avec les développeurs pour en apprendre encore plus sur les jeux accessibles pendant l'événement. Et il y en aura presque pour tous les goûts avec énormément de genres dont de l'action, des FPS et TPS, du RPG, de la survie, de la VR ou encore de l'arcade, et bien plus encore...

Plusieurs packs de contenus gratuits de gros jeux sur Steam

Steam distribue encore de nouveaux contenus gratuits pour des licences très populaires et appréciées, mais pour quelques heures seulement. À l'occasion du Week-end éditeur 2025 de Wargaming, la société spécialisée dans les simulation de guerre multijoueur sur terre, dans les airs et en mer, vous permet de télécharger des DLC pour ses plus grands jeux. Jusqu'à ce jeudi 27 février 2025, sans horaire précis encore, l'entreprise offre des packs pour World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes et World of Tanks Blitz. Ils sont tous à récupérer sur Steam dès maintenant et jusqu'à la date indiquée.

Les DLC des jeux Wargaming offerts

Pack World of Warships cuirassé premium de rang VI Mutsu

7 jours de location du cuirassé premium de rang VI Mutsu

Emplacement de port pour accueillir votre navire amiral temporaire

Commandant avec 6 points de compétence pour le mener en bataille Récupérer gratuitement le pack World of Warships cuirassé premium de rang VI Mutsu. Attention ! Ce n'est valable que pour les comptes World of Warships créés par le biais de Steam



Pack White Hot Pack dans World of Tanks

1 jour de compte premium WoT

×3 jetons de missions d'EXP. ×5

×3 pochoirs Obus HEAT hors de contrôle

×3 inscriptions Boum boum bébé Téléchargement gratuitement ce pack White Hot de World of Tanks. Attention ! Ce DLC n'est utilisable qu'à condition de jouer avec un compte créé depuis Steam



Pack Smart Progress de World of Tanks Blitz

250 000 crédits

Camouflage rare Percée

10 Amplificateurs d'EXP. de bataille épiques

10 Amplificateurs d'EXP. libre épiques

10 Amplificateurs d'EXP. d'équipage épiques

10 Amplificateurs de crédits épiques Récupérer gratuitement le Smart Progress Pack de World of Tanks Blitz. « Ce lot DLC ne peut être ajouté qu'une seule fois sur votre compte World of Tanks Blitz »



Pack Grumman XF4F-3 de World of Airplanes

Grumman XF4F-3, chasseur américain de rang IV

Place de hangar

Équipage à 100 % pour le Grumman XF4F-3

Motif de peinture pour le Grumman XF4F-3 avec un bonus supplémentaire en bataille : +3 % à la vitesse

Munitions incendiaires (période I) x10

Trousses médicales d'urgence (période I) x5

Systèmes d'extinction des incendies (période I) x5 Télécharger Pack Grumman XF4F-3 de World of Airplanes



Des petits cadeaux Wargaming supplémentaires sur Steam

En plus des contenus gratuits, il y a également une série de petits cadeaux toujours en lien avec les jeux Wargaming, afin de personnaliser votre profil Steam. En revanche, la méthode pour les obtenir diffère de celles pour les DLC puisqu'il faut regarder un stream partenaire aux choix parmi la liste pendant 10 minutes. Vous aurez alors des autocollants ainsi que des cadres d'avatars.

Source : boutique Steam.