Steam profite du Nouvel An lunaire pour faire de jolis cadeaux à la communauté, entre contenus gratuits pour un jeu et des ajouts pour égayer un peu votre profil.

Bonne nouvelle pour les joueurs PC ! Steam propose en ce moment plusieurs contenus gratuits à récupérer, notamment pour un jeu apprécié. C’est toujours une bonne occasion d’agrandir sa bibliothèque Steam ou simplement d’ajouter un peu de fun à son compte.

Des contenus gratuits sur Steam

Steam permet donc notamment de récupérer un pack spécial pour Royal Quest Online et des émoticônes et autocollants animés pour célébrer le Nouvel An lunaire. Les amateurs de MMORPG peuvent profiter d’une belle opportunité avec le DLC "Hero Power" de Royal Quest Online. Ce pack, normalement vendu 10,90€, est 100% gratuit pour une durée limitée.

Ce contenu offre des objets cosmétiques exclusifs pour personnaliser votre personnage dans Royal Quest Online, un MMORPG qui mélange fantasy et technologie futuriste.

En récupérant ce pack, vous obtenez :

Exomechanist Costume (M/F, lié au compte)

(M/F, lié au compte) Steamengineer Costume Style (M/F, lié au compte)

Ces objets permettent de donner un look unique à votre avatar sans avoir à dépenser le moindre centime. L’offre est disponible sur Steam jusqu’au 25 février à 19h00. Une fois ajouté à votre compte, le DLC vous appartient à vie. Le DLC est disponible sur ce lien.

Des emoticônes et autocollants offerts

À l’occasion du Nouvel An lunaire, Steam offre également des émoticônes et des autocollants animés à récupérer gratuitement. Ces petits bonus cosmétiques permettent d’animer votre profil Steam et vos discussions sur la plateforme. C’est un ajout sympa pour les collectionneurs et les joueurs qui aiment personnaliser leur compte. Ce contenu est disponible sur ce lien.

Ces offres limitées sont un bon moyen pour les développeurs d’attirer de nouveaux joueurs sur leurs jeux et pour Steam de dynamiser sa communauté. Que ce soit pour essayer un MMORPG sans investir ou pour ajouter des émoticônes à sa collection, ces cadeaux sont toujours bons à prendre !

N’attendez pas trop longtemps pour en profiter, ces offres sont limitées dans le temps. Rendez-vous sur Steam et récupérez vos contenus gratuits avant qu’il ne soit trop tard !

Source : Valve