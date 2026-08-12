Prix ultra compétitifs, démos exclusives, cadeaux à n’en plus finir… Pour les joueurs PC, Steam reste incontestablement une plateforme à côté de laquelle il est impossible de passer. Pour preuve, il n’y a pas plus tard que la semaine passée, ce ne sont pas moins de quatre titres qui étaient jouables gratuitement, parmi lesquels deux conservables à vie. Et tandis que la plateforme célèbre comme il se doit les jeux narratifs dans le cadre du « Choices Matter Festival », de nouveaux cadeaux attendent désormais les utilisateurs de Steam.

Steam vous offre de nouveaux contenus gratuits à récupérer

Organisé par Telltale Games, studio à qui l’on doit des jeux comme The Walking Dead et The Wolf Among Us, l’événement vise notamment à mettre en avant les jeux axés sur la narration, et plus particulièrement tous ceux offrant des récits à embranchements, où les décisions du joueur peuvent donc impacter le déroulement de l’aventure. Et pour l’occasion, Telltale n’a pas résisté à l’envie d’offrir de beaux cadeaux à la communauté Steam, qui peut les récupérer très simplement en se livrant à un petit jeu basé, on vous le donne en mille… sur la notion de choix.

Intitulé « A Completely Normal Workday », il vous invite à répondre à une série de questions au travers d’une petite aventure narrative textuelle dont l’objectif est notamment de vous aider à « découvrir votre prochain jeu préféré ». Cela dit, on vous rassure : inutile de tout lire et même de maîtriser l’anglais pour pouvoir recevoir vos cadeaux sur Steam. Tout ce que vous avez à faire, c’est donner vos réponses sans réfléchir, et récupérer votre dû une fois le petit jeu terminé. En découvrant au passage ce qui pourrait bien être, peut-être, votre prochaine aventure narrative en fonction de vos résultats.

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Ouvrez Steam

Rendez-vous sur la page du « Choice Matter Festival »

Allez dans l’onglet « Make Your Choice! »

Sélectionnez vos trois réponses

Validez vos choix

Et voilà ! Si tout a fonctionné comme prévu, vous devriez maintenant pouvoir profiter de vos nouveaux autocollants ainsi que du cadre animé qui vous sont gracieusement offerts par Steam et Telltale Games, et qui vous attendent bien sagement dans votre inventaire. Notez toutefois que vous n’avez que jusqu’au 17 août prochain pour pouvoir les récupérer. Donc si ces contenus vous intéressent, ne tardez pas trop à vous en occuper car passée cette date, il sera trop tard.

Source : Steam