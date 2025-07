Une fois de plus, un nouvel événement sur Steam est l’occasion de récupérer du contenu gratuit, et donc de personnaliser son profil pour se démarquer des autres.

On le sait, à l’occasion d’un événement spécial ou de la sortie d’un gros jeu, Valve propose souvent de petits cadeaux à récupérer gratuitement. Et justement, c’est encore le cas en cette fin juillet, avec un nouveau bonus pour personnaliser un peu plus votre profil Steam.

Un contenu gratuit à récupérer sur Steam

Bonne nouvelle pour les fans de customisation sur Steam. À l’occasion du Steam China Showcase 2025, un tout nouvel arrière-plan de profil est offert gratuitement. Son nom ? Cyber Core. Son style ? Résolument futuriste. Et pour l’obtenir, rien de plus simple : il suffit de cliquer pour le récupérer.

Le visuel "Cyber Core" adopte une ambiance sombre, saturée de néons. On y retrouve des cubes, des lumières jaunes e bleues, et une atmosphère digne d’un jeu de science-fiction. Une fois équipé, il apparaît derrière les éléments de votre profil : badges, succès, captures d’écran ou jeux mis en avant. L’ensemble donne une touche high-tech à votre page Steam. Un bon moyen de se démarquer, surtout si vous aimez ce genre d’univers.

Comment l’obtenir gratuitement ?

Bonne nouvelle : vous n’avez besoin d’aucun point Steam pour débloquer l’arrière-plan Cyber Core. Il est entièrement gratuit, offert à tous les utilisateurs pour célébrer le Steam China Showcase 2025. Pas besoin non plus d’aller fouiller dans la boutique : un simple clic sur la page de l’événement suffit. Une fois récupéré, il vous suffit de l’activer depuis les paramètres de personnalisation de votre profil. Le visuel s’affichera alors pour tous ceux qui visitent votre page Steam. Mais attention, l’offre est limitée dans le temps : vous avez jusqu’au 28 juillet pour le récupérer., date à laquelle se termine le fameux événement.

Quid du festival sur Steam ?

Comme chaque année, ce showcase permet de mettre en lumière la richesse et la diversité des studios chinois. Plusieurs titres sont présentés en avant-première, certains avec des dates de sortie fixées à l’été 2025 sur Stezam, d'autres avec des démos jouables dès maintenant. On y retrouve aussi bien des jeux indépendants que des productions plus ambitieuses.

Source : Valve