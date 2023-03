Que diriez-vous de vous plonger ou replonger dans l'un des jeux indépendants les plus emblématiques ? En effet actuellement sur Steam, vous pouvez profiter d'une belle et grosse remise de 90% sur l'extraordinaire INSIDE. Disponible depuis 2016 il s'agit très certainement de l'une des plus belles pépites de ces dernières années. Le jeu recueille d'ailleurs sur Steam un très grand nombre d'avis extrêmement favorables.

INSIDE : la pépite indépendante de 2016 et au delà en solde sur Steam

À l'époque c'est l'ami Julo qui avait eu l'occasion de tester ce petit bijou, voilà ce qu'il pouvait en dire à l'époque (et c'est toujours d'actualité) :

Inside fait partie de cette race de jeux qui peuvent vous marquer à vie. Dans la lignée de Limbo, Playdead nous livre à nouveau une pure pépite, à la fois artistique et ludique, qui vous emmène quelques heures durant dans un univers fort et marquant, délicieusement noir, original et envoûtant. Malgré sa filiation évidente avec Limbo, qui saute au yeux dès les premières secondes, il se construit tout aussi rapidement sa propre identité et améliore dans sa formule absolument tout ce qui nous avait pourtant déjà fait tomber sous le charme il y a quelques années. Du grand art.

Eh bien la bonne nouvelle c'est qu'avec ses 90% de ristourne sur Steam il n'est plus qu'à 1,99 euros soit le prix d'un café. Mieux, vous pouvez même vous offrir le bundle Limbo + INSIDE pour le prix de 2,68 euros. Attention il faut tout de même se décider avant le 16 mars prochain.

La foire aux soldes

Au delà de cette offre vous pouvez aussi découvrir pour mémoire de belles soldes Steam sur les jeux Capcom dont la saga Resident Evil mais aussi Monster Hunter. Elle est pas belle la vie ?