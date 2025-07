Valve a encore un cadeau plutôt sympa pour les utilisateurs de sa plateforme bien connue : Steam ! C'est à récupérer en vitesse et c'est évidemment gratuit.

Les boutiques bien connues des PCistes sont très souvent l'occasion d'obtenir du contenu gratuit. On parle le plus généralement du ou des jeux hebdomadaires offerts sur l'Epic Games Store ou de ceux disponibles via l'abonnement Prime Gaming. Vous savez aussi que vous pouvez compter sur Steam pour vous faire des cadeaux. De nouveaux vous attendent en ce moment, ne tardez pas pour les récupérer.

Des cadeaux pour tous sur Steam

En ce moment, pas mal de choses se passent sur Steam. Le China Showcase 2025 vient par exemple de s'achever. C'était l'occasion pour toutes les personnes qui ont un compte gratuit sur le store d'obtenir du contenu gratuit. Si vous avez déjà bénéficié de cadeau de ce genre auparavant, vous savez alors qu'ils servent à habiller votre profil ou vos interactions dans les chats.

Pour prendre la relève, un autre événement vient de débuter : le Steam Racing Fest 2025. Comme son nom l'indique, il met à l'honneur les jeux de course. C'est donc une bonne occasion pour profiter de promotions sur tout un tas de jeux du genre. Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'essayer des titres iconiques comme F1 25, Forza Horizon 5 ou même des nouveautés à l'instar de Wheel World, de bonnes affaires pourraient vous faire craquer.

Mais ce n'est pas tout ce qui vous attend sur Steam. La plateforme de Valve a également envie de vous gâter, comme ce fut le cas pour le China Showcase. C'est pourquoi elle vous offre plusieurs contenus gratuits, là aussi pour personnaliser votre profil. Ainsi, ce sont trois cadeaux qui vous sont offerts dès maintenant et ce jusqu'au 4 août 2025.

Rendez-vous sans attendre dans la boutique des points de Steam pour obtenir vos contenus gratuits pour célébrer la nouvelle édition du Racing Fest. Il s'agit d'un avatar animé « Compteur néon », d'un cadre d'avatar « Jante de course » et d'un autocollant animé « pied au plancher » à utiliser dans le chat de la plateforme. Faites vite !





