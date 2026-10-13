Il y a peu, Steam proposait pas moins de 4 jeux gratuits et plusieurs DLC en cadeau pour des jeux populaires. Si la plupart des offres ont expiré, certaines perdurent encore et de nouvelles viennent s’y greffer. Ainsi, il est encore possible de jouer gratuitement à Squad 44 et de récupérer près de 48 € de DLC gratuitement pour Gear.Club Unlimited 3 et un autre jeu de survie hyper apprécié.

Un nouveau DLC gratuit offert sur Steam en plus des autres offres en cours

Il vous reste encore quelques heures pour profiter du shooter tactique et réaliste du studio Offworld Industries gratuitement avant que celui-ci ne redevienne payant. En effet, Squad 44 est encore gratuit sur Steam jusqu’au 13 octobre à 19 h. Le temps de faire plusieurs parties et de prendre la température pour voir si le jeu vous séduit, et peut-être de profiter de la promotion en cours par la suite pour le posséder définitivement.

De plus, un nouveau DLC gratuit fait son arrivée sur Steam pour le jeu Voidtrain. D’une valeur de 8 €, ce pack offre un lot de cosmétiques pour personnaliser votre aventure. Dans le même temps, il est encore possible de récupérer l’imposant pack gratuit de Gear.Club Unlimited 3, qui est quant à lui normalement proposé à près de 40 €.

Squad 44 : jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 13 octobre 2026 19 h 00

Gear Club Unlimited 3 : le DLC Gear.Club Signature Pack, d’une valeur de 40 €, gratuit jusqu’au 22 octobre 2026 19 h 00

Void Train : un nouveau DLC cosmétique offert d'une valeur de 8 € jusqu'au 19 octobre 2026 19h00

Squad 44 est encore jouable gratuitement

Squad 44 est un jeu de tir tactique réputé pour son réalisme et son gameplay pointu et très orienté sur le jeu d’équipe. Chaque joueur peut en effet avoir un rôle important pour le bon déroulement des opérations. L’approche est forcément plus stratégique que dans la plupart des jeux du genre et une véritable communauté s’est construite autour de ses mécaniques. Vous pouvez facilement trouver des groupes dits « RP » avec un vrai système de commandement comme sur Squad (classique). Un jeu à essayer sur Steam pour les amateurs du genre ou les curieux qui ont découvert le genre avec le récent succès de Wardogs.