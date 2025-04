Avis aux joueurs Steam, la plateforme offre plusieurs cadeaux à ses utilisateurs et un nouveaux jeu est jouable gratuitement en ce moment. Une petite pépite indé qui vient tout juste d'être annoncée et s'avère plutôt prometteuse.

Chaque semaine plusieurs plateformes proposent de jouer à moindres coûts, ou même de venir réclamer des cadeaux. C’est le cas de Steam et ses jeux gratuits ou ses contenus gratuits que ce soit pour compléter sa collection de DLC, ou personnaliser davantage son profil. Sans oublier évidemment l’Epic Games Store qui offre des jeux gratuits chaque jeudi, le PS Plus et ses jeux mensuels ou encore les Free Play Days avec le Xbox Game Pass. Il y a toujours de quoi faire ou des choses à récupérer gratuitement. Sur Steam en ce moment, ce sont de petits cadeaux gratuits qu’il est possible de réclamer et un nouveau jeu extrêmement prometteur à tester gratuitement.

Un nouveau jeu jouable gratuitement sur Steam

Régulièrement, Steam offre des jeux gratuits à ajouter définitivement à sa bibliothèque, mais la plateforme est surtout un nid à bonnes affaires. On ne compte plus le nombre de free-to-play, de jeux gratuits pour un temps limité ou encore de démos pour tester certaines pépites gratuitement. C’est d’ailleurs de cette dernière option dont il est question aujourd’hui avec Mycopunk, un nouveau jeu fraîchement annoncé de l'éditeur déjanté Devolver Digital.

Mycopunk est un FPS coopératif complètement ravagé, développé par le petit studio Pigeons at Play. Le jeu nous fait incarner un commando de robots cinglés et suréquipés.

Ces derniers se lancent dans diverses missions de nettoyage pour éliminer une espèce ultra invasive de champignon qui transforme tout ce qui l’entoure en danger sur patte.

Coloré, déjanté et ultra dynamique, le jeu est jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs et vise à offrir une belle courbe de progression. Vous pouvez en effet récolter des ressources et les utiliser pour vous améliorer et gagner différentes améliorations et compétences pour devenir de plus en plus redoutable. Mycopunk arrivera cette année et si le PC, via Steam, est confirmé, nous ne savons pas encore si le jeu sera dispo sur consoles. En attendant, il est jouable gratuitement sur Steam via une version d’essai.

Des cadeaux pour tout le monde à récupérer dès maintenant

En plus de ce nouveau jeu jouable gratuitement, Steam vous offre de petits cadeaux pour compléter votre collection d’items décoratifs numérique. Vous le savez, personnaliser son profil est un culte pour beaucoup de joueurs. Steam propose une boutique sur sa plateforme dans laquelle on peut venir dépenser des points pour acheter des cosmétiques. Mais il arrive aussi souvent que Steam offre du contenu totalement gratuit, c’est le cas en ce moment.

En vous rendant sur la page du magasin, vous pourrez réclamer trois objets gratuits : un avatar animé, un cadre d’avatar ainsi qu’un autocollant animé.

