Les joueuses et joueurs PC ont de quoi faire en ce moment. D'abord, ils doivent se demander ce qui les attend ce jeudi 27 mars, sur l'Epic Games Store qui prévoit d'offrir non pas un, mais deux cadeaux. Ensuite, celles et ceux qui sont abonnés à Prime Gaming vont aussi avoir de nouveaux jeux gratuits à récupérer demain, tandis que GOG s'offre la sortie avant tout le reste d'un titre culte de l'ère PS1. On en oublierait presque Steam. Pourtant, la boutique de Valve n'est pas en reste est a aussi de jolis cadeaux pour vous.

Steam vous gâte gratuitement

Ces derniers jours, on a surtout parlé de Valve pour ses futurs jeux. Par exemple, on a vu Deadlock rétrograder d'une place dans le classement des jeux les plus wishlistés de Steam à cause d'un certain inZOI. Mais, surtout, c'est Half-Life 3 qui attire toute l'attention tant l'attente autour du titre est énorme. Dès lors, on aurait vite fait de passer à côté des cadeaux que la boutique peut nous offrir ponctuellement.

Le plus souvent, quand on vous parle de Steam, c'est pour évoquer des jeux à tester gratuitement le temps de quelques jours. Mais, la boutique de Valve aime gâter sa communauté de plein de façon. C'est pourquoi elle offre aussi des contenus régulièrement pour habiller votre profil.

À l'occasion de l'événement « Festival Construction de Villes et Simulation de Colonies », Steam vous offre trois cadeaux esthétiques pour votre profil. Plutôt futuristes, ils collent bien avec plusieurs des jeux mis en avant jusqu'au 31 mars, 19 heures. Si vous aimez les jeux de gestion, c'est d'ailleurs le moment d'en profiter car certains affichent de belles promotions, comme Humankind, Frostpunk 2 ou encore Manor Lords.

Non seulement les cadeaux de Steam sont totalement gratuits, mais ils sont très simples à récupérer. Il vous faut simplement un compte. Ensuite, rendez-vous dans la Boutique des points. Vous les y trouverez et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur chaque pour les ajouter à votre profil. À vous de voir si vous voudrez ensuite les afficher. Il s'agit des éléments suivants :

Avatar animé : « Ville modulaire ».

Cadre d'avatar : « Expansion ».

Autocollant animé : « Construction ».





