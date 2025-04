Comme souvent, Steam propose à nouveau un jeu gratuit à récupérer, et cette fois, c’est un titre qui promet de faire chauffer à la fois vos réflexes et vos neurones. Faites vite.

Petit rappel pour les amateurs de jeux courts et malins : AtmaSphere est actuellement gratuit sur Steam, et ce jusqu’au 23 avril. Si vous aimez les casse-têtes rapides à prendre en main mais pas si simples à maîtriser, c’est clairement une opportunité à ne pas manquer. Ce genre de bon plan ne vient pas que d’Epic Games ou GOG, Steam aussi sait faire plaisir. Et avec AtmaSphere, vous avez de quoi enrichir votre bibliothèque tout en testant vos réflexes et votre patience.

Une petite balle, une histoire d’amour et pas mal de pièges sur Steam

Dans AtmaSphere sur Steam, vous incarnez Ballard, une boule courageuse prête à tout pour rejoindre Ballerina, l’amour de sa vie. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. L’aventure se déroule dans un univers médiéval flottant, où chaque niveau suspendu dans les airs est un vrai défi. Le but ? Atteindre la fin du parcours sans tomber dans le vide.

Sur le papier, ça a l’air simple. En pratique, pas du tout. Le concept de ce jeu gratuit Steam est ultra basique : on fait rouler Ballard, on évite les pièges, et on essaie de rester sur la bonne trajectoire. Mais malgré sa simplicité, le jeu parvient à trouver un équilibre parfait entre fun et frustration. Les niveaux sont courts, bien rythmés, et montent progressivement en difficulté.

Il y en a 30 en tout, tous réalisés à la main. Et plus on avance, plus les choses se compliquent : les plateformes rapetissent, les pièges deviennent vicieux, et les erreurs se payent cash. C’est le genre de jeu où l’on chute souvent… mais où l’on recommence aussitôt, parce qu’on sait qu’on peut réussir. Bref, un petit jeu gratuit sur Steam, malin et accrocheur, à récupérer tant qu’il est dispo.

Faites vite

Attention toutefois : l’offre est limitée dans le temps. AtmaSphere est disponible gratuitement sur Steam jusqu’au 23 avril à 19h00 (heure française). Passé ce délai, le jeu repassera payant. Si vous voulez l’ajouter à votre bibliothèque sans dépenser un centime, ne traînez pas trop ! Il suffit de l’activer sur votre compte avant la date limite pour le garder à vie.

Source : Steam